Благотворителната бойна гала Fight Fest 2
Вратарят на Вердер лиши Аугсбург от заслужен успех

  • 20 дек 2025 | 18:47
  • 499
  • 0
Вратарят на Вердер лиши Аугсбург от заслужен успех

Отборите на Аугсбург и Вердер (Бремен) завършиха при 0:0 в среща от последния есенен кръг в Бундеслигата. Това е първо реми за баварците от два месеца насам, като точката е важна за тях за битката им за спасение. В същото време гостите са в средата на класирането и пропуснаха възможност да съкратят изоставането си от тимовете пред тях.

Аугсбург беше по-настоятелният тим, ни така и не намери начин да сломи съпротивата на вратаря Мио Бакхаус, който отрази всичките шест точни удара към него. Играчите на Вердер пък не дори не уцелиха рамката и се задоволиха със само една чиста възможност.

Така бременчани записаха пети пореден мач без победа в елита.

Първенството в Бундеслигата ще се поднови във втория уикенд на януари с мачовете от 16-ия кръг.

