Мануел Баум ще води Аугсбург до края на сезона

Мануел Баум ще остане временен старши треньор на Аугсбург до края на сезона, съобщиха от клуба. "Убедени сме, че Мануел Баум е правилният избор за Аугсбург в настоящата ситуация“, каза изпълнителният директор Михаел Щрол.

Баум, който обикновено е ръководител на отдела за развитие и иновации в баварския клуб, първоначално застана начело за последните три мача от годината след уволнението на Сандро Вагнер. Но четири точки от три двубоя, включително победата над шампиона от 2024-а Байер Леверкузен, накараха ръководството на клуба да го помоли да остане на поста, въпреки че той е изразил желание да се върне към старата си роля. Това ще се случи в края на кампанията през май, освен ако няма друга промяна в обстоятелствата.

Баум беше треньор на Аугсбург през 2016-2019 година, преди да води част от младежките отбори на Германия и да има един неуспешен период в Шалке 04. „Работата с отбора беше удоволствие и съм щастлив да остана треньор още малко. Важно е за мен е да мога да се върна към първоначалната си работа. Дотогава ще направим всичко възможно след зимната пауза, за да имаме успешен сезон“, коментира той.

Аугсбург се събира отново след кратка почивка в средата на сезона в Бундеслигата и ще играе срещу Борусия Мьонхенгладбах на 11 януари.

