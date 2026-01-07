Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Филипов жегна Локо (Пд): Ще опитаме да вдигнем Жоку за мача с по-малкия отбор

Филипов жегна Локо (Пд): Ще опитаме да вдигнем Жоку за мача с по-малкия отбор

  • 7 яну 2026 | 15:21
  • 515
  • 1
Филипов жегна Локо (Пд): Ще опитаме да вдигнем Жоку за мача с по-малкия отбор

Финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов отново жегна вечния съперник Локомотив. Бизнесменът направи това съвсем съзнателно в свой коментар под публикация в официалната страница на Ботев.

Реакцията на Филипов бе продиктувана от коментар на "жълто-черен" привърженик, който написа, че футболистът на Ботев Енрике Жоку е контузен, но най-вероятно ще бъде продаден в Турция.

"Никой в клуба не знае за продажба на Жоку, изобщо за където и да било. До момента никой с никого не е разговарял за такъв трансфер", отговори Илиян Филипов.

Последва нов въпрос на друг фен на Ботев: Здрав ли е? Поднови ли тренировки? За мен е доста класен и ако е на линия, ще свърши чудесна работа.

Шефът на Ботев отговори и на него, като написа следното: Ще се опитаме в мача за купата с по-малкия отбор да е на разположение на Херо. Медицинският екип ни е железен и трябва да се справи.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец взима бразилец от Швеция

Лудогорец взима бразилец от Швеция

  • 7 яну 2026 | 13:47
  • 8764
  • 6
Спартак (Пд) тренира при ужасни условия на "Тодор Диев"

Спартак (Пд) тренира при ужасни условия на "Тодор Диев"

  • 7 яну 2026 | 13:24
  • 1087
  • 1
Левски започна тренировки на турска земя

Левски започна тренировки на турска земя

  • 7 яну 2026 | 12:48
  • 6983
  • 18
Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

  • 7 яну 2026 | 11:55
  • 4584
  • 7
Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 9649
  • 41
Стойко Сакалиев стана зам.-директор на училище

Стойко Сакалиев стана зам.-директор на училище

  • 7 яну 2026 | 10:42
  • 2771
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

  • 7 яну 2026 | 15:30
  • 8601
  • 7
Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

  • 7 яну 2026 | 15:49
  • 4246
  • 4
Лудогорец взима бразилец от Швеция

Лудогорец взима бразилец от Швеция

  • 7 яну 2026 | 13:47
  • 8764
  • 6
Левски започна тренировки на турска земя

Левски започна тренировки на турска земя

  • 7 яну 2026 | 12:48
  • 6983
  • 18
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 26386
  • 14
Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 9649
  • 41