Представителният отбор на Ботев (Пд) поднесе цветя и венци пред паметника на Христо Ботев

Христо Янев за лицето на ЦСКА през 2026 и трансферите в клуба
  6 яну 2026 | 13:55
Представителният отбор на Ботев (Пловдив), предвождан от Димитър Димитров-Херо и Иван Цветанов, поднесе венци и цветя пред паметника на клубния патрон на стадион “Христо Ботев”. За това се похвалиха лично от клуба със специален пост и снимки в социалните мрежи.

Пред великия поет и революционер се преклониха и представители на Сдружение ПФК Ботев и Клуб на Привържениците на Ботев Пловдив. Както е ясно, днес се навършват 178 години от рождението на Христо Ботев.

“Той не умира!”, написаха “канарчетата”

