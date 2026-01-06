Представителният отбор на Ботев (Пд) поднесе цветя и венци пред паметника на Христо Ботев

Представителният отбор на Ботев (Пловдив), предвождан от Димитър Димитров-Херо и Иван Цветанов, поднесе венци и цветя пред паметника на клубния патрон на стадион “Христо Ботев”. За това се похвалиха лично от клуба със специален пост и снимки в социалните мрежи.

Юноши на "канарчетата" преклониха глава пред Христо Ботев

Пред великия поет и революционер се преклониха и представители на Сдружение ПФК Ботев и Клуб на Привържениците на Ботев Пловдив. Както е ясно, днес се навършват 178 години от рождението на Христо Ботев.

“Той не умира!”, написаха “канарчетата”