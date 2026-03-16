Рони, Хигинс и Мърфи с ударно начало на World Open

Рони О'Съливан премина спокойно през първия си мач срещу Рос Мюър на World Open в Юшан с победа 5:1, но след срещата призна, че връщането на играта му до нивото, което желае, би било „най-голямото постижение“ в кариерата му.

Ракетата наскоро започна опит да преизгради играта си, за да се върне към най-добрата си форма преди края на кариерата си. По-рано през сезона той призна, че единствената му оставаща цел е да спечели рекордна осма световна титла.

„Дойдох тук седмица по-рано, за да тренирам сам. Работя много усилено върху играта си. Знам, че не съм играл много турнири, но тренирам, защото играта ми беше в много лошо състояние. Не е като да съм си почивал, докато всички други играят. Реших, че трябва наистина да се хвърля в това. Това е последният ми шанс. Последните три години бяха ужасни откъм увереност. Сега се опитвам да работя върху това и да видя дали мога отново да удрям свободно с щеката“, каза 50-годишният О’Съливан.

„Ще се посветя на това две години, за да се опитам да удължа кариерата си. Начинът, по който удрях преди, нямаше да ми позволи дълга кариера. Работил съм по-усилено от всякога – просто това не се е виждало по телевизията. Ставаше зад затворени врати. Опитвам се да атакувам проблема, вместо просто да се надявам, че нещо ще се промени. Разглобявам играта си и се опитвам сам да се тренирам отново.

Казах на един приятел онзи ден, че ако успея да изляза от тази ситуация, това ще бъде най-голямото ми постижение в снукъра. Ако се почувствам така, както преди шест или седем години, това ще бъде по-голямо от всичко – от седемте световни титли и осемте титли от "Мастърс". Това би било по-голямо постижение от всички тях. Нямам илюзии колко трудно ще бъде, но няма да се откажа, защото нещо, което съм опитал, не е проработило. Ще се върна към естествения си инстинкт на игра и ще се опитам отново да се обуча.“

Защитаващият титлата си Джон Хигинс започна участието си с трудна победа 5:3 срещу Лиам Хайфийлд, с което си осигури интересен мач срещу тийнейджъра Стан Мууди.

Победата на Магьосника от Уишоу в Юшан преди 12 месеца беше много важна за кариерата му. Тя сложи край на четиригодишна пауза без трофей, а само няколко седмици по-късно той спечели и Шампионата на тура, което беше неговата 33-та ранкинг титла. Хигинс се нуждае от силно представяне тази седмица, за да остане в топ 12 на едногодишната ранглиста в края на турнира и да си осигури място в Манчестър, където ще защитава титлата си от Шампионата на тура.

След като изоставаше 3:2, серии от 64 и 57 точки помогнаха на четирикратния световен шампион да спечели три поредни фрейма и мача с 5:3.

„Спечелването на този турнир миналата година върна вярата ми в играта. И този сезон се усеща същото. Още нямам трофей, но съм спечелил много големи мачове, така че нямам оплаквания", каза Хигинс.

Шон Мърфи направи впечатляващ обрат от 1:4, за да победи Дейвид Лили с 5:4, докато Джъд Тръмп спечели убедително с 5:1 срещу Марк Лойд. В следващия кръг те ще се изправят съответно срещу Сю Съ и Флориан Нюсле.