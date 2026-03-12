Бари Хоукинс горд с класирането си за Шампионата на тура

След една от „най-добрите си победи изобщо“ на Welsh Open, Бари Хоукинс е изключително щастлив, че ще участва в Шампионата на тура и се надява да надгради върху достигането си до полуфиналите в Манчестър миналата година.

Хоукинс е сред играчите във форма, след като по-рано този месец спечели петата си ранкинг титла на Welsh Open, побеждавайки Джак Лисовски с 9:5 на финала. Успехът изкачи лондончанина до осмо място в едногодишната ранглиста, което му гарантира място сред 12-тимата участници в турнира в Manchester Central.

Миналия сезон Хоукинс разгроми Шон Мърфи с 10:1 в първия кръг в Манчестър, като направи пет сенчъри брейка. След това той елиминира и световния №1 Джъд Тръмп с 10:5, преди да загуби с 10:7 от бъдещия шампион Джон Хигинс.

„Самото присъствие сред 12-тимата играчи в турнира е голямо постижение и съм много горд, че съм един от тях“, каза 46-годишният англичанин. „Манчестър е едно от най-добрите места, на които играем, и е страхотна локация в самия център на града, така че играчите го обичат. Мачовете са до 10 фрейма още от самото начало и срещу най-добрите играчи в света, така че е и идеална подготовка за "Крусибъл."

Имам много добри спомени от миналата година. Мачът срещу Шон беше един от най-добрите, които съм играл, а победата над Джъд също беше огромна. Чувствах се много уверен преди мача с Джон, но в края той просто ме надигра и беше във великолепна форма през онази седмица.

Като се има предвид колко много силни играчи има в момента, трябва да определя победата на Welsh Open като една от най-добрите в кариерата ми. Имах приличен сезон дотогава, но спечелването на турнир те издига на друго ниво. Това ми дава много увереност преди някои големи турнири.“

Триумфът на Хоукинс в Ландъдно дойде въпреки продължаващата контузия в долната част на гърба, която го принуди да се оттегли от World Open в Китай следващата седмица.

„Не обичам да се отказвам от турнири, така че това не беше лесно решение“, добави той. „Но дори по време на тренировки изпитвам болка, така че трябва да си почина и да се уверя, че ще бъда готов за Манчестър и Шефилд.“

Сигурни участници в Шампионата на тура са също:

Джъд Тръмп

световният шампион Джао Синтонг

Нийл Робъртсън

Марк Селби

Марк Уилямс

Шон Мърфи

У Идзъ

Останалите четирима участници, както и жребият и програмата, ще бъдат потвърдени след World Open.