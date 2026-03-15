  3. Антон Казаков е европейски шампион, финалистът също с тур карта

Антон Казаков е европейски шампион, финалистът също с тур карта

  • 15 март 2026 | 14:07
  • 353
  • 0
Антон Казаков е европейски шампион, финалистът също с тур карта

20-годишният англичанин Оливър Сайкс си осигури място в World Snooker Tour за първи път, след като достигна до финала на Европейското първенство на EBSA в Испания, въпреки че загуби с 5:4 от Антон Казаков.

Сайкс, който е от Хемпшир, спечели тур карта за сезоните 2026/27 и 2027/28. Казаков вече беше осигурил своята карта, след като спечели титлата при играчите до 21 години, така че в основната категория тур картата отива при финалиста Сайкс.

Като водещ играч в EPSB Junior Tour, Сайкс вече е участвал в няколко професионални турнира с аматьорска покана и е побеждавал играчи като Бен Мертенс и Алфи Бърдън. В Испания той елиминира играчи като Ашли Карти и Умут Дикме, за да достигне до финала, докато 21-годишният украинец Казаков отстрани съперници като Питър Лайнс и Робин Хъл.

На финала Сайкс поведе с 1-0, 2-1 и 4-3, но Казаков доминира в последните два фрейма и завърши изключителната си седмица с победа.

Сайкс беше заменен от Даниел Уомърсли в Q Tour Global Play-Offs, които се провеждат от неделя до вторник, където също ще бъде раздадена още една тур карта.

