Джао Синтонг безапелационно избран за "Играч на месеца"

Джао Синтонг беше избран за Играч на месеца според играчите на WPBSA за февруари, след като спечели две ранкинг титли. Настоящият световен шампион триумфира както на Световната Гран при, така и на Шампионата на играчите през един изключително успешен месец, който увеличи общия брой на ранкинг титлите в кариерата му до пет.
Джао спечели първата си ранкинг титла след триумфа в "Крусибъл" миналата година, като победи Джон Хигинс, Марк Селби, Крис Уейклин, Сяо Гуодонг и накрая Джанг Анда, за да триумфира на Световната Гран при в Хонконг.
Само няколко седмици по-късно китайският състезател победи бившите шампиони от турнирите на "Тройната корона" Шон Мърфи и Марк Алън, за да достигне финала на Шампионата на играчите, където отново се наложи над Джон Хигинс в мача за титлата. Незабравимият февруари донесе на Джао 90% от гласовете, изпреварвайки останалите номинирани Марк Селби и Джъд Тръмп.
Наградата "Играч на месеца", създадена от WPBSA Players, отличава изключителните представяния, като победителят се определя чрез гласуване от самите играчи. Основната цел е да бъдат почетени отличието, постоянството и влиянието на масата, признати от тези, които най-добре разбират изискванията на играта.
Всеки месец през сезон 2025/26 независим панел изготвя кратък списък с номинирани. Панелът включва известните снукър коментатори Дейвид Хендън и Абигейл Дейвис, спортния журналист Фил Хейг и директора на WPBSA Players Тиан Пънгфей. При избора се вземат предвид представянията във всички завършили турнири през съответния месец.
Играч на месеца през сезон 2025/26:
Юни – Марко Фу
Юли – Стивън Магуайър
Август – Рони О’Съливан
Септември – Шон Мърфи
Октомври – Джак Лисовски
Ноември – У Идзъ
Декември – Марк Селби
Януари – Кайрън Уилсън
Февруари – Джао Синтонг