Рони О'Съливан: Давам си две години да се подобря, иначе трябва да се замисля

Приказливият Рони О'Съливан направи честна оценка на настоящата си форма, но също така призна, че през последните месеци работи изключително усилено зад кулисите и има силна мотивация да се върне към най-доброто си ниво.

Седемкратният световен шампион говори пред World Snooker Tour малко след победата си в първия кръг на World Open (snooker) в Юшан, Китай. О’Съливан – който се появи в състезателен мач за първи път от повече от пет седмици – победи Рос Мюър с 5:1 в ранкинг турнира с награден фонд £825 000. Серии от 50, 83 и 69 точки помогнаха на О’Съливан да поведе с 3:0, преди световният №109 Мюър да направи изчистване от зелена до черна топка в четвъртия фрейм и да открие сметката си.

След паузата между сесиите обаче Ракетата показа великолепен освободен снукър и направи брейкове от 113 и 114 точки в два поредни фрейма, за да затвори мача. Опитът му за максимален брейк от 147 във фрейм пет приключи, когато след много тънка 15-та черна той направи in-off.

Заради отказването на Ишприйт Чанда от турнира, О’Съливан се класира директно за 1/16-финалите в сряда, където ще се изправи срещу Матю Селт, който също като него живее в Дубай. Смятан от мнозина за най-великия играч в историята на снукъра, О’Съливан обаче няма спечелена титла вече повече от две години. Последният от рекордните му 41 ранкинг трофея беше на Световната Гран при през януари 2024 г.

Както често се случва напоследък, програмата му през този сезон е сравнително лека в сравнение с други професионалисти. В последните си четири турнира той има само две победи, включително загуба още в първия кръг на UK Championship. Той също така се отказа от участие в "Мастърс" само няколко дни преди началото на турнира в Лондон.

През последните години О’Съливан беше изключително критичен към играта си, но изглежда предприема конкретни стъпки, за да промени това. Той пристигна в Близкия изток седмица преди началото на турнира, за да тренира повече.

„Тренирам тук. Дойдох седмица по-рано, за да направя тренировки сам“, каза 50-годишният англичанин. „Работя наистина много върху играта си. Знам, че не съм играл много турнири, но работя много, защото играта ми беше на много лошо ниво.

Не е като да не съм играл – не е като да си почивам, докато другите играят. Помислих си, че трябва наистина да се хвърля в това. Това е последният ми шанс. Последните три години бяха доста ужасни. Опитвам се да работя върху това и да видя дали мога отново да удрям свободно с щеката. Ако не успея, не знам колко дълго мога да продължа да играя така, както играя през последните три години.

Един ден съм оптимист, на следващия – не. Понякога имам малък пробив, после всичко пак изчезва. Много е разочароващо, но както казах – ще се посветя на това две години и ще опитам да го оправя.“

О’Съливан, известен перфекционист, който често е казвал, че предпочита да играе добре, отколкото просто да печели, е категоричен, че ще се оттегли от спорта, ако формата му не се подобри. Осъзнавайки колко трудно ще бъде това, 23-кратният победител в турнири от „тройната корона“ заяви:

„Ако това не проработи, след две години ще трябва сериозно да се замисля, вероятно няма да мога да продължа, ако не се доближа до нивото, което смятам, че трябва да имам. Иначе просто ще си губя времето да излизам и да играя без увереност или със страх от играта.

Това не е начинът, по който искам да продължи кариерата ми. Има много работа за вършене – готов съм да я свърша – но трябва да си поставиш срок, иначе ще станеш на 70–80 години и още ще се опитваш да го разбереш!

Когато трябва да се преизградиш като играч, виждаш конкуренцията и виждаш къде е играта ти. Ако искаш да си сред най-добрите, понякога трябва да разглобиш играта си и да добавиш нови неща, за да можеш да се състезаваш.“

Въпреки дългото чакане за титла, О’Съливан все още е в топ 16 на световната ранглиста и ще бъде поставен на предстоящото Световно първенство в "Крусибъл". Той също така заема място, което му позволява участие в Шампионата на тура с 12 играчи, който започва по-късно този месец в Манчестър, макар че участието му там засега остава под въпрос.