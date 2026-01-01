Джъд Тръмп - кариера с цветове и емоции

Един от най-успешните снукър играчи на съвремието, Джъд Тръмп, прави емоционална равносметка на кариерата си – от първия максимум 147 и ранните разочарования, до световната титла и историческите рекорди. В откровен разказ той проследява ключовите моменти, трудните решения и повратните точки, които са го изградили като състезател и личност. Историята показва как зад успехите на Тръмп стоят години на постоянство, промени и непрекъснато търсене на следващото ниво.

Асото в колодата беше главен герой в рекламен клип на спонсора на предстоящия “Мастърс” Johnstone’s Paint - компания за продажба на бои:

"Първо – на 14-годишна възраст направих първия си състезателен максимум от 147 точки на турнир до 16 години през 2004 година", започва разказа си Джъд. "Бих го описал като „ново начало“, защото тогава почувствах, че това ще бъде старт на нещо различно. Бях много уверен и имах усещането, че първият ми 147 бележи началото на следващата ера в моя снукър.

Следващата стъпка беше на 17 години, когато загубих от Шон Мърфи. Това бих го описал като известно разочарование. В този мач имах чувството, че контролирам началото, но вълнението и фактът, че за първи път бях на Световното първенство, ми изиграха лоша шега. Изчерпах енергията си към края, а по време на междусесийната почивка сякаш не знаех какво да правя и изразходвах твърде много сили. Когато се върнах, Шон използва целия си опит. Затова думата тук определено е разочарование.

През 2011 година, на 21 години, спечелих първата си ранкинг титла – China Open. Това беше огромна крачка в кариерата ми. Дотогава се затруднявах да показвам на основните маси формата, която имах на външните маси и в тренировките. Този турнир беше голям момент на увереност – играх страхотен снукър и на финала победих Марк Селби, като направих отлична серия в последния фрейм. Тук бих избрал думата „облекчение“. Имаше огромно чувство на облекчение, след като спечелих този трофей и можех да продължа напред в кариерата си.

Само месец по-късно, все още на 21 години, стигнах до финала на Световното първенство. По време на този турнир вероятно играх един от най-добрите снукъри в живота си и буквално помитах съперниците. Започнах с много труден първи мач срещу Нийл Робъртсън, стигнах до финала, след като победих Джон Хигинс, но малко липса на опит ми струваше титлата. Това отново беше разочарование – много фрустрация след загубата на този финал.

През 2018 година, седем години по-късно и на 28-годишна възраст, включих брат ми Джак в екипа си на тура. Това беше нещо, за което мислехме отдавна. Чувствах, че не постигам достатъчно и че трябва да направя нещо различно. Привличането на Джак беше едно от най-добрите решения, които съм вземал. Той донесе напълно различна енергия и това беше свеж старт. Цветът за този период е „Secret Safari“.

Само година по-късно, през 2019-а, започнаха големите неща. Имаше няколко турнирни победи преди това, но на 29 години спечелих Световното първенство за първи път, побеждавайки Джон Хигинс. Бях изключително доволен от представянето си – това беше един от най-добрите мачове, които съм играл, и вероятно един от най-силните като точкуване, които съм виждал. Беше прекрасно да спечеля първата си световна титла със стил. Тук думата е „удовлетворение“, а цветът – „Roman Bath“, заради радостта, която ми донесе този финал.

Следва 2022 година – вече на 32. Загубих финала на Световното първенство от Рони О’Съливан и бях прегърнат от него след мача. Това беше турнир, в който не играх най-добрия си снукър, но се чувствах много спокоен и с всеки изминал мач увереността ми растеше. Дори вярвах, че мога да спечеля титлата, докато Марк Уилямс не ме изцеди напълно физически и психически. След това нямах почти нищо останало срещу Рони и мачът приключи много бързо. Тук бих избрал усещането „feeling blue“.

Следват последните три момента. На 34 години се преместих да живея извън Обединеното кралство – в Хонконг и Дубай. Това беше голяма стъпка в кариерата ми. Дубай беше нещо, за което мислех от около 10 години, но просто не беше дошъл точният момент. Миналата година усетих, че е сега или никога. Освен това имах възможност да прекарвам повече време с приятелката си. Беше огромна промяна, но вярвам, че беше правилното решение, и съм много щастлив от него. Думата тук е „оптимизъм“ за още много добри резултати в бъдеще, а цветът – „Hint of Ginger“.

Предпоследният момент е на 35 години – когато направих една от най-великите решаващи серии в последния фрейм, за да победя Марк Уилямс със 109 точки на финала на първия Saudi Arabia Snooker Masters. Това е в топ 3 на най-големите ми моменти, дори и да съм печелил по-големи турнири. Това беше най-специалната серия, която съм правил под такъв натиск. Имаше огромно облекчение, щастие и всички тези емоции, които минаха през главата ми в този момент. Цветът тук е „Cactus Blossom“, защото в тази серия имаше много радост.

Последният момент е, когато станах третият играч в историята на снукъра с над хиляда стотачки. Като дете никога не съм си представял, че бих могъл да постигна подобно нещо. Да бъда третият след Рони О’Съливан и Джон Хигинс беше наистина специално. Това е един от онези спомени, които остават завинаги. Фантастичен момент. Тук избирам „любов“ и „сърца от огън“.