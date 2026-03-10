Селби и Хоукинс се отказаха от World Open

Марк Селби, Бари Хокуинс и Крис Тотън се отказаха от участие в World Open в Китай следващата седмица по медицински причини.

Селби трябваше да се изправи срещу Майкъл Холт в мач от първия кръг на 17 март (вторник), но след отказването му Холт получава служебно класиране директно за 1/16-финалите.

Хоукинс трябваше да играе срещу Иън Бърнс също във вторник, така че Бърнс също продължава директно към 1/16-финалите.

Тотън трябваше да се изправи срещу Джъд Тръмп в отложен мач от първия кръг. На негово място ще играе най-високо класираният наличен играч от списъка на Q School, Марк Лойд.

Турнирът ще се проведе от 16 до 22 март в Юшан, Китай.