  Атанас Апостолов: Представянето ни е под очакванията ми

Атанас Апостолов: Представянето ни е под очакванията ми

  • 11 дек 2025 | 16:04
  • 333
  • 0

Розова долина (Казанлък) финишира на 11 място есенен полусезон на Югоизточната Трета лига.

Треньорът Атанас Апостолов коментира пред Sportal.bg изявите на поверения му тим.

„Представянето ни е под очакванията ми. Причините си ги знаем. Те са в нас. Основната вина е в мен. Моите грешки ги видях и ще направя възможното да ги поправя. В мачовете не бяхме отдадени изцяло. Смятам, че през втората половина на сезона ще сме по-добри. Няма да робувам на имена. Ще играят тези, които имат желание за това. Ще работим да подобрим всички компоненти – колектив, желание, себераздаване. Важно е да запазим състава и да го подсилим на един, два поста, за да създадем конкуренция. По възможностите ни е да завършим първенството в призовата четворка“.

