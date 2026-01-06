Локомотив Авиа допусна втора загуба от Динамо (Букурещ) и отпадна от турнира за Купата на CEV

Вицешампионът на България при мъжете Локомотив Авиа приключи участието си във втория по сила европейски волейболен клубен турнир - за Купата на CEV.

„Черно-белите“ отстъпиха с 1:3 (22:25, 25:21, 23:25, 22:25) като домакини в зала "Колодрума" в реванша срещу румънския Динамо (Букурещ) и по този начин отпаднаха на 1/16-финалната фаза от надпреварата след поражението с 0:3 и в първия двубой.

Блокада спря атака на Жулиен Георгиев 5:11. При 6:13 Найден Найденов взе прекъсване за Локомотив Авиа. Нова отлична атака на бившият диагонал на Хебър (Пазарджик) Петър Премович 14:6. Кристиян Алексов атакува по правата от зона 4 и 16:19. Ас на Кристиян Алексов - 17:19. Атака на Ивайло Дамянов в центъра и 18:19. Динамо стигна до геймбол при 24:21. Петър Премович атакува мощно и Динамо спечели първия гейм с 25:22.

Втората част започна напълно равностойно. Равенството се запази до 6:6. Блокада спря атака на Кристиян Алексов и Динамо поведе с 8:6. Локомотив намали до 11:12. Ас на Владимир Станков и равенство при 14:14. Локомотив поведе с 23:19. Бранимир Грозданов се появи в игра за тима от Букурещ и записа точка за 21:24. Димитър Дулчев атакува мощно и Локомотив спечели втората част с 25:21.

Пловдивчани поведоха с 6:5 и 9:7 в началото на третата част. Ивайло Дамянов атакува в центъра за 10:8. Петър Премович атакува в аут - 13:12. Локомотив поведе с 16:15. Бранимир Грозданов отново се появи в игра за Динамо. Блокаут на Кристиан Алексов и 18:15. Отлична атака на Кристиян Алексов и 19:15. Отлична игра в защита на Мартин Иванов и Тодор Вълчев атакува за 22:20. Бившият волейболист на Дея спорт (Бургас) Жонатаас Кардосо изравни за 22:22. Блокада спря атак ана Александър Николов в центъра - 22:23. Тодор Вълчев атакува мощно по диагонала от зона 4 - 23:23. Димитър Дулчев би сервис в аут и геймбол за Динамо - 24:23. Тодор Вълчев бе спрян при атаката си и Динамо спечели третата част с 25:23 и по този начин румънският тим се класира за 1/8-финалите на турнира.

В началото на четвъртия гейм и двамата треньори пуснаха в игра много от резервните си състезатели. Резултатът се запази равен до 7:7. Локомотив поведе с 8:7. Блокада на Кирил Колев спря атака на Янис Меденис и 10:8. Блокаут на Мирча Паул Пеца и 20:17 за Динамо. Атанас Костадинов атакува успешно за 20:22. Ас на Ивайло Дамянов - 21:22. Динамо спечели четвъртата част с 25:22 и мача с 3:1 гейма.

Най-резултатен в двубоя за Локомотив бе Тодор Вълчев с 13 точки, а 12 точки реализира Кристиян Алексов.

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - ДИНАМО, БУКУРЕЩ (РУМЪНИЯ) 1:3 (22:25, 25:21, 23:25, 22:25)

ЛОКОМОТИВ: Владимир Станков 2, Жулиен Георгиев 3, Тодор Вълчев 13, Кристиян Алексов 12, Ивайло Дамянов 10, Александър Николов 2 - Мартин Иванов-либеро (Трифон Лапков 1, Кирил Колев 1, Димитър Дулчев 5, Чавдар Съловски-либеро, Виктор Младенов 1, Атанас Костадинов 4, Антон Станчев, Андрей Октавиан Балай)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

ДИНАМО: Ерик Бургграф, Петър Премович 10, Янис Меденис 3, Мирча Паул Пеца 12, Разван Михалчея 8, Роберт Калин 4 - Сержиу Дяконуску-либеро (Николае Габриел Гионея 6, Андрей Багдан Друца 4, Жонатас Кардосо 11, БРАНИМИР ГРОЗДАНОВ 2, Александру Махал Опря, Якоб Китцингер)

Старши треньор: БОГДАН ТАНАСЕ.