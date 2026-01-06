Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  Хърватин е първото ново попълнение на Локомотив (София)

Хърватин е първото ново попълнение на Локомотив (София)

  • 6 яну 2026 | 15:53
  • 643
  • 0

Иван Лагунджич е първото ново попълнение на Локомотив (София). Договорът на хърватския бранител с "железничарите" е за срок от година и половина.

Локо (Сф) стартира подготовка с почит към Димитър Пенев, Генчев обяви първия трансфер
Локо (Сф) стартира подготовка с почит към Димитър Пенев, Генчев обяви първия трансфер

"Ръководството на Локомотив се радва да обяви, че Иван Лагунджич е първото ново попълнение на клуба тази зима. 26-годишният десен бранител подписа договор за година и половина. Хърватинът идва от втородивизионния австрийски Капфенберг.

Всички в клуба пожелаваме на Иван много здраве, късмет и щастливи моменти с червено-черната фланелка!", написаха от "Надежда".

Снимки: Startphoto

