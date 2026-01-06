Хърватин е първото ново попълнение на Локомотив (София)

Иван Лагунджич е първото ново попълнение на Локомотив (София). Договорът на хърватския бранител с "железничарите" е за срок от година и половина.
"Ръководството на Локомотив се радва да обяви, че Иван Лагунджич е първото ново попълнение на клуба тази зима. 26-годишният десен бранител подписа договор за година и половина. Хърватинът идва от втородивизионния австрийски Капфенберг.
Всички в клуба пожелаваме на Иван много здраве, късмет и щастливи моменти с червено-черната фланелка!", написаха от "Надежда".
Снимки: Startphoto