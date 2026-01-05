Популярни
  2. Локомотив (София)
  Босът на Локо (Сф): Задължително в първата осмица, това не търпи коментар

  • 5 яну 2026 | 15:37
  • 1549
  • 1

Собственикът на Локомотив (София) Веселин Стоянов присъства на първата тренировка на тима за новата година. Пред медиите той сподели, че целта на отбора е място в първата осмица и това не търпи никакъв коментар.

“Знаем какви футболисти привлякохме и каква подготовка следва. Задължително в първата осмица. Това не търпи коментар. Всичко, каквото са пожелали треньорите, е получено. Няма отказ. Всичко става по преценка на Генчев. Ние не се месим в селекцията на отбора. Не можем да паднем от Септемвнри, който е под нашите възможности. Не коментирам дузпите, които не ни дадоха. Парадокс - през есента играехме по-добре навън, отколкото у дома”, сподели бизнесменът.

