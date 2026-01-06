Ето на кой завой станаха най-много падания в MotoGP през 2025 година

Първият завой на пистата „Заксенринг“ се оказа най-опасният в MotoGP през 2025 година, след като общо 21 пилоти във всички класове паднах на него в хода на уикенда за Гран При на Германия.

Второто място в тази класация се заема от първия завой на унгарското трасе „Балатон Парк“, което направи своя дебют в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта миналия август. Там бяха отчетени общо 16 катастрофи, сочи статистиката на MotoGP. И двата завоя са със сходен профил, тъй като включват тежко спиране, което е последвано от остър десен завой, а на „Заксенринг“ дори има и спускане.

Гран При на Германия изравни антирекорд в MotoGP

Въпреки че „Заксенринг“ и „Балатон Парк“ включваха двете точки с най-много падания през миналия сезон, двете трасета останаха в дъното на топ 10 по общ брой падания. Тази класация отново беше оглавена от пистата „Бугати“ край Льо Ман, на която бяха отчетени общо 70 катастрофи в хода на уикенда за Гран При на Франция. Най-безопасни пък се оказаха пистите в Арагон и Катар, на които бяха регистрирани едва 27 катастрофи.

Иначе общо в хода на сезон 2025 в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта са направени 965 падания в рамките на 22 състезателни уикенда, което е със 100 повече спрямо сезон 2024, когато календарът включваше два кръга по-малко. Абсолютният рекорд по този показател е от 2017 година, когато имаше 1 126 катастрофи за само 18 уикенда.

Очаква ни щур пазар на пилотите в MotoGP за сезон 2027

А само в кралския клас паданията през сезон 2025 бяха 349. Най-много от тях очаквано бяха направени в неделните състезания (103), на второ място остана петъчната следобедна тренировка с 81 инцидента. В спринтовете броят на паданията беше 49.

Снимки: Gettyimages