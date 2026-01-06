Годишната церемония за най-добрите в швейцарския футбол беше отложена заради трагедията в Кран Монтана

Годишната церемония по награждаването на най-добрите в швейцарския футбол, насрочена за следващата седмица, беше отложена, тъй като нацията скърби за фаталната трагедия при пожара на Нова година в бар в Кран Монтана.

Швейцарската футболна лига, съвместно с националната футболна федерация, заяви, че „провеждането на събитието няма да бъде подходящо“ на 12 януари в Берн и по-късно ще бъде взето решение дали да се пренасрочи. Наградени трябваше да бъдат най-добрите играчи в мъжкия и в женския национален отбор, както и във футболните първенства. Годишното телевизионно предаване „Швейцарски спортни награди“, насрочено за неделя, също беше отложено заради периода на национален траур.

Absage der Swiss Football Night



Der Schweizerische Fussballverband (SFV) und die Swiss Football League (SFL) haben gemeinsam entschieden, die für Montag, 12. Januar 2026, geplante Swiss Football Night in Bern aufgrund der tragischen Brandkatastrophe in Crans-Montana abzusagen.… pic.twitter.com/npYAo7Y0H2 — Swiss Football League (@News_SFL) January 5, 2026

В нощта на Нова година пожар опустоши бара в Кран Монтана, отнемайки живота на 40 души на възраст от 14 до 39 години. Половината от загиналите са непълнолетни, а 116 души бяха ранени. Разследващите смятат, че искрящи свещи върху бутилки шампанско са запалили огъня, когато те са се приближили твърде близо до тавана. Швейцарските власти започнаха наказателно разследване срещу двамата управители на бара.

Кран Монтана ще бъде домакин на състезания по спускане за мъже и жени от Световната купа от 30 януари до 1 февруари, коeто е последната спирка преди алпийските скиори да отидат на Олимпийските игри в Милано Кортина, които започват на 6 февруари.