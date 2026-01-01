Популярни
Експлозия на новогодишно парти в Кран Монтана уби 40 души

  • 1 яну 2026 | 16:08
Експлозия в бар в новогодишната нощ отне живота на 40 души (а 100 са ранени) в швейцарския ски курорт Кран Монтана, в кантона Вале, предадоха Франс прес и Ройтерс, като цитират изявление на полицията.

"Имало е експлозия с неизвестен произход", заяви говорителят на кантоналната полиция Галтан Латион. "Има няколко ранени и няколко загинали", добави той.

Експлозията е станала около 01:30 ч. местно време в бара "Констеласион", който е много популярен сред туристите, по време на празненствата за Нова година.

Снимки, публикувани в швейцарски медии, показват горяща сграда и спасителни служби в близост.

"Операцията все още продължава", подчерта говорителят.

