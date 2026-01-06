Популярни
Христо Янев за лицето на ЦСКА през 2026 и трансферите в клуба
Нов играч в Спартак (Пловдив)

Нов играч в Спартак (Пловдив)

Димитър Драганов ще играе за Спартак (Пловдив) през пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Младият футболист идва от дубъла на съгражданина Локомотив. Драганов е втория нов в състава на „гладиаторите“ от началото на тази година, след Пламен Цончев, който се завърна от Етър.

Към първия отбор на Спартак вече са и юношите на клуба Георги Ценов, Радостин Дишев, Ясен Благоев, Виторио Узунов, Евелин Радев, Стелиян Димитров, Мартин Шишков, Божидар Узунов и Димитър Димитров.

Снимка: ПФК Спартак Пловдив 1947 - фейсбук

