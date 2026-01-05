Спартак (Пд) представи още две нови попълнения, идват от Своге и Куклен

Ръководството на Спартак (Пловдив) представи още две нови зимни попълнения. Това са халфът Стоян Славков и 20-годишният Кристиян Орманов. Славков идва от Спортист (Своге), а Орманов играеше през есента в Атлетик (Куклен).

Така новите футболисти в отбора вече са четирима.

Ето как от клуба обявиха поредните си попълнения:

Стоян Славков се присъединява към "гладиаторите“ от Спортист Своге. Той е полузащитник с отлична визия за играта, борбен характер и стабилен опит в българския футбол. Очакваме Славков да внесе спокойствие, класа и лидерство в средата на терена и да помогне на отбора в предстоящите предизвикателства.

Добре дошъл в Спартак, Стоян!

Желаем ти здраве, силни мачове и много победи със синьо-бялата фланелка!

С радост ви представяме най-новото младо попълнение в редиците на Спартак Пловдив – Кристиян Орманов!

Талантливият футболист е набор 2005 година и пристига при нас от отбора на Атлетик Куклен, където се утвърди като един от най-перспективните млади играчи.

Кристиян идва с голямо желание за развитие, мотивация и хъс да защитава емблемата на Спартак. Вярваме, че с неговите качества и труд ще допринесе за силното представяне на отбора през сезона.

Добре дошъл в синьо-бялото семейство, Кристиян!

Пожелаваме ти много успехи и запомнящи се мачове с екипа на Спартак Пловдив!