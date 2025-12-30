Спартак (Пловдив) обяви раздяла с трима от своите футболисти

Ръководството на Спартак (Пловдив) обяви, че отборът се разделя с трима от досегашните си футболисти. Става въпрос за Свилен Щерев, Тодор Танчев и Никола Гавов.

Ето какво гласи официалната информация от "синьо-белия" клуб:



БЛАГОДАРИМ ВИ, МОМЧЕТА!



ПФК "Спартак Пловдив“ 1947 изказва своята искрена благодарност към футболистите Свилен Щерев, Тодор Танчев и Никола Гавов, които вече не са част от нашия клуб.



С професионализъм, отдаденост и характер вие защитавате спартаковата фланелка и дадохте своя принос за развитието и духа на отбора. Вашата работа и усилия няма да бъдат забравени.



Пожелаваме ви най-вече здраве, много успехи и нови победи в личен и професионален план. Вратите на "Спартак“ винаги ще бъдат отворени за хора, които са носили синьо-бялата чест с достойнство.



На добър час и успех!