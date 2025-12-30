Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Пловдив)
  3. Спартак (Пловдив) обяви раздяла с трима от своите футболисти

Спартак (Пловдив) обяви раздяла с трима от своите футболисти

  • 30 дек 2025 | 09:06
  • 271
  • 0
Спартак (Пловдив) обяви раздяла с трима от своите футболисти

Ръководството на Спартак (Пловдив) обяви, че отборът се разделя с трима от досегашните си футболисти. Става въпрос за Свилен Щерев, Тодор Танчев и Никола Гавов.

Ето какво гласи официалната информация от "синьо-белия" клуб:

БЛАГОДАРИМ ВИ, МОМЧЕТА!

ПФК "Спартак Пловдив“ 1947 изказва своята искрена благодарност към футболистите Свилен Щерев, Тодор Танчев и Никола Гавов, които вече не са част от нашия клуб.

С професионализъм, отдаденост и характер вие защитавате спартаковата фланелка и дадохте своя принос за развитието и духа на отбора. Вашата работа и усилия няма да бъдат забравени.

Пожелаваме ви най-вече здраве, много успехи и нови победи в личен и професионален план. Вратите на "Спартак“ винаги ще бъдат отворени за хора, които са носили синьо-бялата чест с достойнство.

На добър час и успех!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бивш играч на Ботев (Пловдив) подписа в Литва

Бивш играч на Ботев (Пловдив) подписа в Литва

  • 29 дек 2025 | 20:58
  • 2376
  • 0
Славия прибира сериозна сума за трансфера на Мартин Георгиев

Славия прибира сериозна сума за трансфера на Мартин Георгиев

  • 29 дек 2025 | 20:01
  • 17757
  • 24
От Славия за трансфера на Мартин Георгиев: Юношата на "белите" и любимец на публиката изпълни своя дълг към родния клуб

От Славия за трансфера на Мартин Георгиев: Юношата на "белите" и любимец на публиката изпълни своя дълг към родния клуб

  • 29 дек 2025 | 19:17
  • 2575
  • 6
Севлиево взе бивш ас на Етър

Севлиево взе бивш ас на Етър

  • 29 дек 2025 | 18:47
  • 4512
  • 3
Звезда на ЦСКА мина под венчилото, а друг “червен” футболист се сгоди

Звезда на ЦСКА мина под венчилото, а друг “червен” футболист се сгоди

  • 29 дек 2025 | 18:33
  • 3630
  • 5
Струмска слава с нов трансфер

Струмска слава с нов трансфер

  • 29 дек 2025 | 17:24
  • 2478
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал и Астън Вила влизат люта битка на върха в Премиър лийг

Арсенал и Астън Вила влизат люта битка на върха в Премиър лийг

  • 30 дек 2025 | 07:00
  • 3637
  • 3
Манчестър Юнайтед предприема атака към топ 4

Манчестър Юнайтед предприема атака към топ 4

  • 30 дек 2025 | 07:28
  • 3439
  • 4
Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

  • 30 дек 2025 | 09:14
  • 3004
  • 0
Лудогорец стопира трансфера на крило

Лудогорец стопира трансфера на крило

  • 30 дек 2025 | 07:58
  • 4769
  • 1
Мароко е на 1/8-финалите след класика над Замбия

Мароко е на 1/8-финалите след класика над Замбия

  • 29 дек 2025 | 23:05
  • 8098
  • 1
Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

  • 29 дек 2025 | 16:15
  • 50333
  • 69