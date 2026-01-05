Спартак (Пд) си върна футболист от Етър

ПФК Спартак (Пловдив) с гордост представя новото си опитно попълнение – Пламен Цончев, който се присъединява към отбора от Етър Велико Търново и се завръща там, където вече е оставил своя отпечатък – в синьо-бялата фланелка на Спартак.

С богатия си опит, лидерски качества и безкомпромисна игра, Пламен ще внесе стабилност и увереност в състава на „гладиаторите“. Неговото завръщане е още една важна стъпка в изграждането на силен и боеспособен отбор, готов да се бори за целите си през новия сезон.

Пожелаваме му здраве, много успехи и още паметни моменти със синьо-белия екип!

Добре дошъл отново в Спартак, Пламен!