Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Пловдив)
  3. Спартак (Пд) си върна футболист от Етър

Спартак (Пд) си върна футболист от Етър

  • 5 яну 2026 | 17:54
  • 367
  • 0
Спартак (Пд) си върна футболист от Етър

ПФК Спартак (Пловдив) с гордост представя новото си опитно попълнение – Пламен Цончев, който се присъединява към отбора от Етър Велико Търново и се завръща там, където вече е оставил своя отпечатък – в синьо-бялата фланелка на Спартак.

С богатия си опит, лидерски качества и безкомпромисна игра, Пламен ще внесе стабилност и увереност в състава на „гладиаторите“. Неговото завръщане е още една важна стъпка в изграждането на силен и боеспособен отбор, готов да се бори за целите си през новия сезон.

Пожелаваме му здраве, много успехи и още паметни моменти със синьо-белия екип!

Добре дошъл отново в Спартак, Пламен!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Александър Димитров: Много тъжен ден!

Александър Димитров: Много тъжен ден!

  • 5 яну 2026 | 13:39
  • 812
  • 2
Трима таланти започнаха подготовка с Черно море

Трима таланти започнаха подготовка с Черно море

  • 5 яну 2026 | 13:33
  • 1191
  • 0
Беласица започна подготовка с доста нови футболисти

Беласица започна подготовка с доста нови футболисти

  • 5 яну 2026 | 13:25
  • 1394
  • 1
Ботев с важна информация за феновете си

Ботев с важна информация за феновете си

  • 5 яну 2026 | 13:19
  • 858
  • 1
Касабов за Димитър Пенев: Огромен човек, готов да помогне на всеки

Касабов за Димитър Пенев: Огромен човек, готов да помогне на всеки

  • 5 яну 2026 | 12:51
  • 890
  • 0
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 37253
  • 54
Виж всички

Водещи Новини

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

  • 5 яну 2026 | 16:12
  • 21542
  • 10
Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 24323
  • 31
Страхотна новина за Ботев! ФИФА вдигна всички санкции

Страхотна новина за Ботев! ФИФА вдигна всички санкции

  • 5 яну 2026 | 16:53
  • 2896
  • 0
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 37253
  • 54
Очаквайте на живо: Голямо дерби в Самоков

Очаквайте на живо: Голямо дерби в Самоков

  • 5 яну 2026 | 18:15
  • 2623
  • 0
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 39721
  • 55