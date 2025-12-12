Димитър Иванов: Редувахме силни със слаби игри

Спартак (Пловдив) отстъпи завоювани позиции в Югоизточната Трета лига. След няколко сезона на битки за първото място, сега след първата половина на настоящата кампания, „гладиаторите“ ще зимуват на десето място.

Представянето коментира пред Sportal.bg треньорът Димитър Иванов.

„Липсваше ни нужния баланс. Нямаше го постоянството от последните два сезона. Редувахме силни със слаби игри. Смятам обаче, че е поправимо. Първо да направим ползотворна подготовка. Смятам, че през пролетния полусезон ще се доста по-добри“.