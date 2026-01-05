Днес е първата тренировка на Спартак Пловдив (програмата за контролите)

Днес в 15:00 часа, Спартак (Пловдив) започва подготовката си пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Треньорският щаб ще изведе 25 футболисти за първо занимание. Целият процес ще протича на местната база. В хода му ще се изиграят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

17 януари: Спартак (Пловдив) – Гигант (Съединение)

24 януари: Спартак (Пловдив) – ФК Ямбол (Ямбол)

31 януари: Спартак (Пловдив) – Розова долина (Казанлък)

4 февруари: Спартак (Пловдив) – Несебър

7 февруари: Спартак (Пловдив) – Левски (Карлово)