Днес е първата тренировка на Спартак Пловдив (програмата за контролите)

Днес в 15:00 часа, Спартак (Пловдив) започва подготовката си пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Треньорският щаб ще изведе 25 футболисти за първо занимание. Целият процес ще протича на местната база. В хода му ще се изиграят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Програмата за контролите:
17 януари: Спартак (Пловдив) – Гигант (Съединение)
24 януари: Спартак (Пловдив) – ФК Ямбол (Ямбол)
31 януари: Спартак (Пловдив) – Розова долина (Казанлък)
4 февруари: Спартак (Пловдив) – Несебър
7 февруари: Спартак (Пловдив) – Левски (Карлово)