Влизането на Кадилак налага промяна в квалификационния формат във Формула 1

Влизането на Кадилак във Формула 1 налага лека корекция в квалификационния формат в световния шампионат, тъй като сега ще участват с две коли повече – 22 вместо 20.

Cadillac are locked in for their Formula 1 debut season 🔒#F1 pic.twitter.com/6K0uVMjTPg — Formula 1 (@F1) January 5, 2026

В основата си квалификацията ще използва същия формат, който се използва от 2006 година. Тя ще бъде разделена в три фази, чието времетраене ще бъде съответно 18, 15 и 12 минути.

Промяната обаче е свързана с броя коли, които ще отпадат след всеки от първите два сегмента. Досега елиминирани бяха най-бавните петима, но от сезон 2026 ще отпадат по шест коли. Така в решителната фаза отново ще участват само десетима пилоти, които ще спорят за полпозишъна.

Снимки: Gettyimages