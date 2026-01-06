Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Христо Янев за лицето на ЦСКА през 2026 и трансферите в клуба
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Влизането на Кадилак налага промяна в квалификационния формат във Формула 1

Влизането на Кадилак налага промяна в квалификационния формат във Формула 1

  • 6 яну 2026 | 12:50
  • 1175
  • 0

Влизането на Кадилак във Формула 1 налага лека корекция в квалификационния формат в световния шампионат, тъй като сега ще участват с две коли повече – 22 вместо 20.

В основата си квалификацията ще използва същия формат, който се използва от 2006 година. Тя ще бъде разделена в три фази, чието времетраене ще бъде съответно 18, 15 и 12 минути.

Всички по-важни дати до началото на сезона във Формула 1
Всички по-важни дати до началото на сезона във Формула 1

Промяната обаче е свързана с броя коли, които ще отпадат след всеки от първите два сегмента. Досега елиминирани бяха най-бавните петима, но от сезон 2026 ще отпадат по шест коли. Така в решителната фаза отново ще участват само десетима пилоти, които ще спорят за полпозишъна.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Всички по-важни дати до началото на сезона във Формула 1

Всички по-важни дати до началото на сезона във Формула 1

  • 6 яну 2026 | 12:29
  • 2073
  • 0
Дейвид Култард критикува начина на налагане на заповедите от бокса в Макларън

Дейвид Култард критикува начина на налагане на заповедите от бокса в Макларън

  • 6 яну 2026 | 11:43
  • 404
  • 0
Тойота представи цветовете си за новия сезон в Световния рали шампионат

Тойота представи цветовете си за новия сезон в Световния рали шампионат

  • 6 яну 2026 | 11:23
  • 491
  • 0
Очаква ни щур пазар на пилотите в MotoGP за сезон 2027

Очаква ни щур пазар на пилотите в MotoGP за сезон 2027

  • 6 яну 2026 | 10:49
  • 900
  • 0
Ще продължи ли Хамилтън тенденцията, която видяхме в Макларън и Мерцедес?

Ще продължи ли Хамилтън тенденцията, която видяхме в Макларън и Мерцедес?

  • 6 яну 2026 | 10:24
  • 2854
  • 0
Николай Грязин ще дебютира за Ланча с №22

Николай Грязин ще дебютира за Ланча с №22

  • 5 яну 2026 | 20:42
  • 1436
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 4824
  • 4
Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 19033
  • 10
Христо Янев говори преди старта на подготовката на ЦСКА - очаквайте на живо!

Христо Янев говори преди старта на подготовката на ЦСКА - очаквайте на живо!

  • 6 яну 2026 | 13:43
  • 1740
  • 3
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 6443
  • 8
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 9744
  • 3
Левски замина за Турция без нови играчи

Левски замина за Турция без нови играчи

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 8048
  • 15