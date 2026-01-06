Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Дейвид Култард критикува начина на налагане на заповедите от бокса в Макларън

Дейвид Култард критикува начина на налагане на заповедите от бокса в Макларън

  • 6 яну 2026 | 11:43
  • 270
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Дейвид Култард критикува начина, по който отборът на Макларън налага заповедите от бокса и предложи решение за този казус.

Критиката на шотландеца, който се състезава за Макларън между 1996 и 2004, не е по повод наличието на заповеди от бокса, с което той няма проблем, а по-скоро с това как те се съобщават на пилотите. Според Култард едно такова нареждане трябва да идва директно от шефа на тима, а не от инженера на съответния пилот, тъй като той вярва, че това влияе на отношенията между пилот и инженер.

Макларън си осигури предсрочно ключов служител на Ред Бул
Макларън си осигури предсрочно ключов служител на Ред Бул

„Единствената критика, която имам, е това, че не харесвам когато инженерът, защото връзката между инженера и пилота за мен трябва да е абсолютна. Мога да я сравня с навремето, когато хората са били в окопите и някой надуе свирката, за да излизат и да се бият с врага, да са наясно, че този, който свири, ще тръгне с тях. Няма да се скрие, а ще се бие рамо до рамо с теб. Затова за мен връзката между пилота и инженера трябва да е неразрушима.

„Така че за мен една такава инструкция да не се състезаваш и да пропуснеш някого трябва да идва от шефа на отбора или от спортния директор. Тя не трябва да идва от инженера. Пилотът трябва да вярва, че инженерът ще каже, че това не е неговата работа, която е да изведе пилота до победата. Той трябва да остави някой друг, който е по-висшестоящ, да даде тази инструкция“, обясни Култард в подкаста Red Flags.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Моторни спортове

Николай Грязин ще дебютира за Ланча с №22

Николай Грязин ще дебютира за Ланча с №22

  • 5 яну 2026 | 20:42
  • 1393
  • 0
Ожие стартира с №1 за десета световна титла в рали „Монте Карло“

Ожие стартира с №1 за десета световна титла в рали „Монте Карло“

  • 5 яну 2026 | 20:29
  • 929
  • 0
Идва ли още един уникален модел на Ферари?

Идва ли още един уникален модел на Ферари?

  • 5 яну 2026 | 19:35
  • 2974
  • 1
Отиде си легендарен картинг пилот

Отиде си легендарен картинг пилот

  • 5 яну 2026 | 18:58
  • 2678
  • 0
Уилямс ще покаже цветовете си за сезон 2026 на 3 февруари

Уилямс ще покаже цветовете си за сезон 2026 на 3 февруари

  • 5 яну 2026 | 18:12
  • 1699
  • 0
Представянето на Мерцедес ще е на 22 януари

Представянето на Мерцедес ще е на 22 януари

  • 5 яну 2026 | 18:01
  • 1409
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 13437
  • 5
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 3276
  • 2
Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

  • 6 яну 2026 | 09:45
  • 10735
  • 17
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е за повече от шест години

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е за повече от шест години

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 330
  • 0
Левски замина за Турция без нови играчи

Левски замина за Турция без нови играчи

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 5247
  • 9
ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

  • 6 яну 2026 | 09:39
  • 8274
  • 5