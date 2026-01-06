Дейвид Култард критикува начина на налагане на заповедите от бокса в Макларън

Бившият пилот във Формула 1 Дейвид Култард критикува начина, по който отборът на Макларън налага заповедите от бокса и предложи решение за този казус.

Критиката на шотландеца, който се състезава за Макларън между 1996 и 2004, не е по повод наличието на заповеди от бокса, с което той няма проблем, а по-скоро с това как те се съобщават на пилотите. Според Култард едно такова нареждане трябва да идва директно от шефа на тима, а не от инженера на съответния пилот, тъй като той вярва, че това влияе на отношенията между пилот и инженер.

Макларън си осигури предсрочно ключов служител на Ред Бул

„Единствената критика, която имам, е това, че не харесвам когато инженерът, защото връзката между инженера и пилота за мен трябва да е абсолютна. Мога да я сравня с навремето, когато хората са били в окопите и някой надуе свирката, за да излизат и да се бият с врага, да са наясно, че този, който свири, ще тръгне с тях. Няма да се скрие, а ще се бие рамо до рамо с теб. Затова за мен връзката между пилота и инженера трябва да е неразрушима.



„Така че за мен една такава инструкция да не се състезаваш и да пропуснеш някого трябва да идва от шефа на отбора или от спортния директор. Тя не трябва да идва от инженера. Пилотът трябва да вярва, че инженерът ще каже, че това не е неговата работа, която е да изведе пилота до победата. Той трябва да остави някой друг, който е по-висшестоящ, да даде тази инструкция“, обясни Култард в подкаста Red Flags.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов