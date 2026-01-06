Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Димитровград 1947
  3. ФК Димитровград стартира днес (програмата за контролите)

ФК Димитровград стартира днес (програмата за контролите)

  • 6 яну 2026 | 08:32
  • 253
  • 0

Днес в 17:00 часа, едноименния тим на Димитровград дава ход на зимната си подготовка. 20-ма футболисти ще участват в първата тренировка. До началото на пролетния дял на Югоизточната Трета лига, селекцията на Тодор Манев ще тренира в местни условия. Във въпросния период ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. 

Програмата за контролите:

10 януари: ФК Димитровград - Арда (Кърджали) юноши старша възраст

17 януари: ФК Димитровград - ОФК Хасково

24 януари: ФК Димитровград - Гигант (Съединение)

31 януари: ФК Димитровград - Созопол

7 февруари: ФК Димитровград - ФК Хасково

