Дунав инвестира в силен трансфер, кадър на Лудогорец се озова при "драконите"

Дунав привлече към клуба спортния психолог Боряна Разсолкова, която преди това работи в Лудогорец, похвалиха се "драконите" чрез пост в социалните мрежи.

"За нас е чест да представим новото попълнение в екипа на „драконите“ – спортният психолог Боряна Разсолкова. Нейната визитка е впечатляващо пътешествие през най-елитните спортни институции в света, а днес тя впряга този опит в полза на нашия клуб.

Международен път и професионален опит:

Лектор към УЕФА: Боряна е признат експерт и лектор в структурите на УЕФА, където споделя своя опит и методология в областта на спортната психология на международно ниво.

Aspire Academy (Катар): Боряна е единствената българка, преподавател по спортна психология и култура в най-модерната световна академия за юноши. Тя печели позицията в конкуренция с 58 кандидати от цял свят и разработва ключови учебни планове за развитието на млади спортисти.

Аякс (Нидерландия): По официална покана на гранда от Амстердам, тя осъществява престижна визита за обмяна на опит и директно запознаване с методологията на една от най-добрите футболни школи в Европа.

Лудогорец (Разград): Преди да пристигне в Русе, Боряна бе част от спортно-техническия щаб на „орлите“, където работи с всички възрастови групи и първия отбор.

Международен опит: С дългогодишен стаж в ОАЕ и Катар, тя е работила като мениджър и специалист в елитни спортни компании, а нейната експертиза е търсена и от специализирани структури с високо ниво на стрес и отговорност.

Брейн трейнинг: Тя е пионер в дисциплината за тренировка на мозъка, която развива свръхконцентрация, бързи реакции и устойчивост – качества, които днес са решаващи за успеха на терена.

Освен ангажиментите си към „Дунав“, Боряна Разсолкова пренася своя опит и в Спортното училище в Русе, където подкрепя менталното израстване на бъдещите шампиони на нашия град.

Добре дошла в отбора на „драконите“, Боряна!", пишат русенци.