Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Дунав инвестира в силен трансфер, кадър на Лудогорец се озова при "драконите"

Дунав инвестира в силен трансфер, кадър на Лудогорец се озова при "драконите"

  • 19 фев 2026 | 19:52
  • 193
  • 0
Дунав инвестира в силен трансфер, кадър на Лудогорец се озова при "драконите"

Дунав привлече към клуба спортния психолог Боряна Разсолкова, която преди това работи в Лудогорец, похвалиха се "драконите" чрез пост в социалните мрежи.

"За нас е чест да представим новото попълнение в екипа на „драконите“ – спортният психолог Боряна Разсолкова. Нейната визитка е впечатляващо пътешествие през най-елитните спортни институции в света, а днес тя впряга този опит в полза на нашия клуб.

Международен път и професионален опит:

Лектор към УЕФА: Боряна е признат експерт и лектор в структурите на УЕФА, където споделя своя опит и методология в областта на спортната психология на международно ниво.

Aspire Academy (Катар): Боряна е единствената българка, преподавател по спортна психология и култура в най-модерната световна академия за юноши. Тя печели позицията в конкуренция с 58 кандидати от цял свят и разработва ключови учебни планове за развитието на млади спортисти.

Аякс (Нидерландия): По официална покана на гранда от Амстердам, тя осъществява престижна визита за обмяна на опит и директно запознаване с методологията на една от най-добрите футболни школи в Европа.

Лудогорец (Разград): Преди да пристигне в Русе, Боряна бе част от спортно-техническия щаб на „орлите“, където работи с всички възрастови групи и първия отбор.

Международен опит: С дългогодишен стаж в ОАЕ и Катар, тя е работила като мениджър и специалист в елитни спортни компании, а нейната експертиза е търсена и от специализирани структури с високо ниво на стрес и отговорност.

Брейн трейнинг: Тя е пионер в дисциплината за тренировка на мозъка, която развива свръхконцентрация, бързи реакции и устойчивост – качества, които днес са решаващи за успеха на терена.

Освен ангажиментите си към „Дунав“, Боряна Разсолкова пренася своя опит и в Спортното училище в Русе, където подкрепя менталното израстване на бъдещите шампиони на нашия град.

Добре дошла в отбора на „драконите“, Боряна!", пишат русенци.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Хьогмо към феновете на Лудогорец: Очакваме ви на стадиона за поредната европейска битка

Хьогмо към феновете на Лудогорец: Очакваме ви на стадиона за поредната европейска битка

  • 19 фев 2026 | 14:34
  • 870
  • 6
Лъчо Балтанов извежда Ботев

Лъчо Балтанов извежда Ботев

  • 19 фев 2026 | 13:51
  • 1974
  • 2
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 8261
  • 16
Ръководство, треньори, ветерани, юноши и фенове на Левски отдадоха почит на Апостола

Ръководство, треньори, ветерани, юноши и фенове на Левски отдадоха почит на Апостола

  • 19 фев 2026 | 13:40
  • 5191
  • 21
Талантлив полузащитник подсилва Севлиево

Талантлив полузащитник подсилва Севлиево

  • 19 фев 2026 | 13:29
  • 1488
  • 1
„Лигата на талантите“ с анализ на 16-я кръг при 18-годишните – Септември с победа срещу пряк конкурент

„Лигата на талантите“ с анализ на 16-я кръг при 18-годишните – Септември с победа срещу пряк конкурент

  • 19 фев 2026 | 12:53
  • 686
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 27931
  • 48
Започнаха първите сблъсъци от плейофния кръг в Лига Европа: Болоня поведе

Започнаха първите сблъсъци от плейофния кръг в Лига Европа: Болоня поведе

  • 19 фев 2026 | 19:30
  • 4931
  • 2
Започнаха ранните сблъсъци от плейофния кръг в ЛК, Лех води като гост

Започнаха ранните сблъсъци от плейофния кръг в ЛК, Лех води като гост

  • 19 фев 2026 | 19:44
  • 5073
  • 1
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 17941
  • 6
Пловдивчани не се дават на шампионите във втория четвъртфинал в Ботевград

Пловдивчани не се дават на шампионите във втория четвъртфинал в Ботевград

  • 19 фев 2026 | 19:46
  • 1238
  • 0
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 17340
  • 17