  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Феновете помагат за почистване на стадиона в Добрич

Феновете помагат за почистване на стадиона в Добрич

  • 19 фев 2026 | 16:40
  • 690
  • 0

Привърженици на Добруджа доброволно се включиха днес в почистването на терена на стадион „Дружба“ преди съботното домакинство на Монтана. Около 40 фенове се събраха в 13:00 часа и заедно изринаха натрупалия се сняг от терена.

"Главният мотив за инициативата е желанието ни да помогнем на отбора, който в началото на втория полусезон се представя на много добро ниво. Футболистите и ръководството на клуба заслужават нашата подкрепата и се надявам в събота срещу Монтана двубоят да завърши с победа за нас“, каза Тихомир Маринов.

Той призова всички фенове на „Добруджа“ да посетят стадиона на 21 февруари, събота, от 12:30, за да подкрепят играчите в битката за оставане във футболния елит.

