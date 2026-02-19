Популярни
БФС покани методиста на Янтра за регионалната селекция

  • 19 фев 2026 | 18:56
  • 433
  • 1
БФС покани методиста на Янтра за регионалната селекция

Методистът на школата на ОФК Янтра Габрово - Мартин Тодоринов – получи покана да стане част от щаба на регионалната селекция на националния отбор до 14 години – зона Велико Търново, като помощник-треньор към Български Футболен Съюз. Регионалните селекции са ключов етап в изграждането на бъдещите национални състезатели на България и важна стъпка към представителните формации на страната.

"Изключително съм щастлив и горд от поканата да бъда част от регионалната селекция на националния отбор към Български футболен съюз. Да носиш българския герб на гърдите си е огромна чест, но и сериозна отговорност.Приемам тази покана не само като лична оценка, а и като признание за работата на всички мои колеги от школата на ОФК Янтра Габрово, с които заедно се стремим да изградим възможно най-добрата среда за развитие не само на добри футболисти, но и на стойностни млади личности.Работата с подрастващи съм приел като лична мисия, а възможността да допринеса за развитието на бъдещите национали на България е огромна мотивация.”

