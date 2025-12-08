Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Димитровград 1947
  3. Няма желаещи да ръководят ФК Димитровград

Няма желаещи да ръководят ФК Димитровград

  • 8 дек 2025 | 11:01
  • 329
  • 0

Настоящият Управителен съвет на ФК Димитровград проведе събрание, на което е обсъден въпросът за избирането на нов ръководен орган на клуба. След отправена покана към членовете и обществеността е констатирано, че няма заявен интерес и няма постъпили кандидатури за поемане управлението на клуба.

Поради липсата на желаещи за формиране на ново ръководство, настоящият Управителен съвет потвърждава, че подадената оставка остава в сила до появата на желаещ спонсор или инвеститор, който да поеме бъдещото управление и развитие на ФК Димитровград. Допълнителна информация относно следващите стъпки ще бъде предоставена своевременно.

Ръководството на клуба съобщава още, че треньорският състав, Тодор Манев и Диан Динев, започва работа по селекцията за предстоящия полусезон, с цел изграждане на конкурентоспособен отбор и продължаване развитието на клуба.

ФК Димитровград изказва благодарност към всички, които подкрепят клуба и проявяват ангажираност към неговото бъдеще.

