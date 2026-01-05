Галатасарай се класира на финала за Суперкупата на Турция след разгром

Галатасарай се класира абсолютно безапелационно на финала за Суперкупата на Турция. "Чим Бом" стори това след успех с 4:1 над Трабзонспор в полуфиналния сблъсък помежду им. Мачът се игра на "Калион Стейдиъм" в Газиантеп.

Срещата можеше да се развие и по друг начин, ако гол наФелипе Аугусто от Трабзонспор в 6-ата минута не бе отменен заради засада.

В 38-ата минута Галатасарай откри резултата чрез Баръш Йълмаз, а в 45-ата Ерен Елмали удвои.

Трабзонспор намали изоставането си в 55-ата минута с гол на Фелипе Аугусто, но в 63-ата истанбулци отново си върнаха преднината след точен изстрел на Юнус Акгюн. Крайното 4:1 оформи Мауро Икарди в 81-вата минута на двубоя.

Така Галатасарай се класира на финала в турнира, където очаква победителя от другия полуфинал между Фенербахче и Самсунспор, който ще се играе утре.