Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Галатасарай
  3. Галатасарай се класира на финала за Суперкупата на Турция след разгром

Галатасарай се класира на финала за Суперкупата на Турция след разгром

  • 5 яну 2026 | 21:52
  • 1311
  • 0
Галатасарай се класира на финала за Суперкупата на Турция след разгром

Галатасарай се класира абсолютно безапелационно на финала за Суперкупата на Турция. "Чим Бом" стори това след успех с 4:1 над Трабзонспор в полуфиналния сблъсък помежду им. Мачът се игра на "Калион Стейдиъм" в Газиантеп.

Срещата можеше да се развие и по друг начин, ако гол наФелипе Аугусто от Трабзонспор в 6-ата минута не бе отменен заради засада.

В 38-ата минута Галатасарай откри резултата чрез Баръш Йълмаз, а в 45-ата Ерен Елмали удвои.

Трабзонспор намали изоставането си в 55-ата минута с гол на Фелипе Аугусто, но в 63-ата истанбулци отново си върнаха преднината след точен изстрел на Юнус Акгюн. Крайното 4:1 оформи Мауро Икарди в 81-вата минута на двубоя.

Така Галатасарай се класира на финала в турнира, където очаква победителя от другия полуфинал между Фенербахче и Самсунспор, който ще се играе утре.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Президентът на Камерун зарадва с индивидуални премии националите за класирането на четвъртфиналите

Президентът на Камерун зарадва с индивидуални премии националите за класирането на четвъртфиналите

  • 5 яну 2026 | 19:41
  • 2636
  • 1
Уест Хам взе аржентинец, наказвал 4 пъти в един мач Реал Мадрид

Уест Хам взе аржентинец, наказвал 4 пъти в един мач Реал Мадрид

  • 5 яну 2026 | 18:50
  • 5844
  • 3
Доминация, късни голове и съдбоносни решения - това е обзорът на 20-ия кръг в Премиър лийг

Доминация, късни голове и съдбоносни решения - това е обзорът на 20-ия кръг в Премиър лийг

  • 5 яну 2026 | 18:03
  • 1268
  • 0
Селтик изгони мениджъра след само 32 дни

Селтик изгони мениджъра след само 32 дни

  • 5 яну 2026 | 17:29
  • 2268
  • 2
Байерн привиква вратар и веднага ще го преотстъпи отново, този път в Англия

Байерн привиква вратар и веднага ще го преотстъпи отново, този път в Англия

  • 5 яну 2026 | 17:12
  • 1898
  • 0
Интересът на Манчестър Сити към Геи става все по-силен

Интересът на Манчестър Сити към Геи става все по-силен

  • 5 яну 2026 | 16:56
  • 1650
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко

Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко

  • 5 яну 2026 | 18:50
  • 24395
  • 26
Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

  • 5 яну 2026 | 16:12
  • 39762
  • 29
Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 39279
  • 47
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 44257
  • 68
Рилски спортист излъга Балкан в страхотно дерби в Самоков

Рилски спортист излъга Балкан в страхотно дерби в Самоков

  • 5 яну 2026 | 21:14
  • 7160
  • 2
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 50749
  • 85