Спортист се раздели с осем футболисти

  • 9 дек 2025 | 13:35
  • 631
  • 0
Спортист Свогe изпраща есенния полусезон в подем, записвайки серия от 3 поредни победи в последните кръгове. „Шоколадите“ зимуват с актив от 20 точки (5 победи, 5 равенства и 8 загуби) и голова разлика 18:25.

Ръководството на Спортист Своге обяви, че се разделя по взаимно съгласие с 8 състезатели:

Александър Бастунов, Петър Дебърлиев, Стоян Славков, Мирослав Колев, Кристиян Слишков, Христо Иванов, Никола Гелин и Кристиян Христов.

„Клубът изказва своята благодарност към всички тях за положените усилия, професионализма и съвместната работа, като им пожелава здраве и много успехи в бъдещата им кариера!“, написаха от Спортист Своге на официалния си сайт. „Шоколадите“ подновяват тренировъчния процес на 5-и януари, когато отборът се събира за първо занимание за новата година. В рамките на подготвителния период треньорският щаб е планирал изиграването на 7 контролни срещи. Пълната програма с противниците и датите на проверките ще бъде обявена официално в най-скоро време.

