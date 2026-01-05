Популярни
Митко Джоров се завърна в Ботев

  • 5 яну 2026 | 15:36
  • 690
  • 0
Митко Джоров се завърна в Ботев

Един от най-изтъкнатите пловдивски специалисти в детско-юношеския футбол се присъедини към академията на „канарчетата“.

Митко Джоров започна работа като методист в „жълто-черната“ школа по покана на Иван Цветанов и бе приветстван от спортния директор на пловдивчани.

57-годишният специалист е с дългогодишен опит в работата с детско-юношески школи в България, Германия и САЩ, както и с професионални отбори в България.

„Щастлив съм да се върна в Ботев Пловдив след 32 години. Ще направя всичко възможно да оправдая очакванията на г-н Цветанов и в най-кратки срокове да изпълним стратегията, която ръководството е заложило пред нас.“, заяви Митко Джоров пред клубната медия на „канарчетата“.

