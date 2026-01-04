ФИФА премахна още една санкция на Ботев

Още едно наказание за регистрация на нови играчи за Ботев (Пловдив) отпадна. “Канарчетата” имаха три забрани за трансфери от страна на ФИФА, но вече е само една, която се очаква да падне също в кратък срок. Останалото наказание е от 12 декември, докато предишните две бяха с по-ранни дати.
ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни
Собственикът на Ботев Илиян Филипов вече анонсира, че всички задължения, които спираха трансферите на пловдивчани са изчистени, така че не би трябвало да има каквито и да е проблеми при отварянето на трансферния прозорец за България, който ще трае от 20 януари до 24 февруари.