Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. ФИФА премахна още една санкция на Ботев

ФИФА премахна още една санкция на Ботев

  • 4 яну 2026 | 09:39
  • 281
  • 0

Още едно наказание за регистрация на нови играчи за Ботев (Пловдив) отпадна. “Канарчетата” имаха три забрани за трансфери от страна на ФИФА, но вече е само една, която се очаква да падне също в кратък срок. Останалото наказание е от 12 декември, докато предишните две бяха с по-ранни дати.

ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни
ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

Собственикът на Ботев Илиян Филипов вече анонсира, че всички задължения, които спираха трансферите на пловдивчани са изчистени, така че не би трябвало да има каквито и да е проблеми при отварянето на трансферния прозорец за България, който ще трае от 20 януари до 24 февруари.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Почина героят на България от САЩ’94 или как европейските медии си спомниха за Димитър Пенев

Почина героят на България от САЩ’94 или как европейските медии си спомниха за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 22:32
  • 7898
  • 5
Чернев пропусна лудо равенство на Ещрела срещу Брага

Чернев пропусна лудо равенство на Ещрела срещу Брага

  • 3 яну 2026 | 22:31
  • 1493
  • 0
Фенове на ЦСКА се събраха пред "Армията", за да почетат Димитър Пенев

Фенове на ЦСКА се събраха пред "Армията", за да почетат Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 20:26
  • 6596
  • 1
Локомотив (Пд) задържа юношески национал

Локомотив (Пд) задържа юношески национал

  • 3 яну 2026 | 20:03
  • 2795
  • 0
Фратрия ще се подготвя в Турция

Фратрия ще се подготвя в Турция

  • 3 яну 2026 | 19:12
  • 2457
  • 0
ЦСКА: Легендите не умират!

ЦСКА: Легендите не умират!

  • 3 яну 2026 | 18:31
  • 2010
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира подготовка днес - Веласкес ще говори

Левски стартира подготовка днес - Веласкес ще говори

  • 4 яну 2026 | 09:13
  • 1268
  • 0
Ивайло Чочев: Бих заменил всяка една индивидуална награда за титлата

Ивайло Чочев: Бих заменил всяка една индивидуална награда за титлата

  • 4 яну 2026 | 08:39
  • 1716
  • 1
Лийдс и Груев срещу непредсказуемия Юнайтед

Лийдс и Груев срещу непредсказуемия Юнайтед

  • 4 яну 2026 | 06:36
  • 2503
  • 2
Нито Сити, нито Челси има право на грешка, но все някой ще загуби точки!

Нито Сити, нито Челси има право на грешка, но все някой ще загуби точки!

  • 4 яну 2026 | 06:20
  • 3460
  • 2
Ливърпул ще се съвзема от поредния провал срещу Фулъм

Ливърпул ще се съвзема от поредния провал срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 07:44
  • 1618
  • 2
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 98587
  • 363