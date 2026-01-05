Ал-Атия: Да спечелим "Дакар"? Втората седмица ще е решаваща. Трябва да сме умни

5-кратният победител в рали "Дакар" Насър Ал-Атия е на мнение, че втората седмица на тазгодишното издание на състезанието ще е решаваща за крайния изход. Катарският пилот на Дачия не е променил рецептата си за успех в надпреварата в Саудитска Арабия: който иска да спечели трябва да кара умно, да не допуска грешки в навигацията и да се пази от спукани гуми.

Днес Ал-Атия оглави класирането в състезанието след първите два етапа, но има само 7 секунди аванс пред Сет Кинтеро с Тойота, а в последната третина от днешния 400-километров етап пилотите на Тойота имаха предимство в чистата скорост срещу звездите на Дачия Ал-Атия и Себастиен Льоб.

„Ще се опитам да дам най-доброто от себе си и ще видим какво ще се случи с моите съперници, но трябва да бъдем умни: по-малко проблеми с навигацията, по-малко спукани гуми - обясни катарецът. - Важното е да не губим време и да се раздаваме максимално ден след ден. Моят подход не се променя, но знаем, че това е дълго състезание, така че е от съществено значение да се представим добре през първата седмица. По време на почивния ден в Рияд ще направим равносметка и ще преценим колко да атакуваме и да натискаме през втората седмица, която ще бъде решаваща за крайния резултат.“

Ал-Атия декларира, че загубата на световната титла в рали-рейдовете през миналата година, вече е минало, към което той не се връща. След три поредни световни титли, Насър беше наказан в Мароко с над 1 час и това го лиши от четвърта поредна корона.

„Това е затворена страница за мен - беше категоричен пилотът на Дачия. - Вече сме 2026 година. случилото се е голяма мотивация за мен. Сега съм още по-силен и се чувствам готов.“

