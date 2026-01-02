Популярни
Локо (София) започва на 5 януари

  • 2 яну 2026 | 19:30
  • 210
  • 1

На 5 януари от 15:00 часа Локомотив София ще проведе първата си тренировка за 2026 година. На 10 януари отборът пътува за Анталия, Турция, където ще се проведе зимният подготвителен лагер, в рамките на който са предвидени пет контролни срещи.

Съперници ще бъдат 7-ият в Сърбия Радник, елитният полски Лехия Гданск, 6-ият в Словакия Железиарне, чешкият Злин и украинският Зоря Луганск. На 27 януари отборът се прибира в София. На 31 януари е планирана последната контролна среща - срещу Монтана на стадион "Локомотив". Часовете на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.

