  3. Двама от напусналите Локо (София) вече си намериха нови отбори

Двама от напусналите Локо (София) вече си намериха нови отбори

  • 30 дек 2025 | 10:21
Двама футболисти на Локомотив София, които се оказаха ненужни на старши треньора Станислав Генчев, няма да стоят дълго без отбори. Вратарят Жарко Истатков ще продължи кариерата си в Швейцария. Той е постигнал договорка с нискоразредния Лангедхал. Тимът е трети в четвъртото ниво на местния футбол.

22-годишният страж дебютира за "червено-черните" в Първа лига още през сезон 2021/22. Той обаче така и не се утвърди под рамката на железничарите. Тази есен дори бе пратен във втородивизионния Спортист Своге. Преди дни от "Надежда" обявиха, че Станислав Генчев няма да разчита на него. И стражът бе освободен.

Друг играч, на който наставникът няма да разчита - централният защитник Лука Иванов, ще подпише с втородивизионния Марек, научи "Тема Спорт". През есента 22-годишният бранител бе на терена в 2 шампионатни мача на железничарите. Той дебютира за тима също през 2021/22. През миналата кампания записа 15 срещи във всички турнири, а през 2023/24 участията му бяха 19. Дупничани се борят за оставане във втория ешелон и стягат селекция. Те ще привлекат и капитана на Пирин Бл Александър Дюлгеров.

В неделя клубът от "Надежда" обяви раздяла и с бразилския полузащитник Октавио, както и с фланговия играч Патрик-Габриел Галчев. Последният бе под наем от Левски, като договорът му изтече и ще се завърне на стадион "Георги Аспарухов".

