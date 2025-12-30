Двама от напусналите Локо (София) вече си намериха нови отбори

Двама футболисти на Локомотив София, които се оказаха ненужни на старши треньора Станислав Генчев, няма да стоят дълго без отбори. Вратарят Жарко Истатков ще продължи кариерата си в Швейцария. Той е постигнал договорка с нискоразредния Лангедхал. Тимът е трети в четвъртото ниво на местния футбол.
22-годишният страж дебютира за "червено-черните" в Първа лига още през сезон 2021/22. Той обаче така и не се утвърди под рамката на железничарите. Тази есен дори бе пратен във втородивизионния Спортист Своге. Преди дни от "Надежда" обявиха, че Станислав Генчев няма да разчита на него. И стражът бе освободен.
Друг играч, на който наставникът няма да разчита - централният защитник Лука Иванов, ще подпише с втородивизионния Марек, научи "Тема Спорт". През есента 22-годишният бранител бе на терена в 2 шампионатни мача на железничарите. Той дебютира за тима също през 2021/22. През миналата кампания записа 15 срещи във всички турнири, а през 2023/24 участията му бяха 19. Дупничани се борят за оставане във втория ешелон и стягат селекция. Те ще привлекат и капитана на Пирин Бл Александър Дюлгеров.
В неделя клубът от "Надежда" обяви раздяла и с бразилския полузащитник Октавио, както и с фланговия играч Патрик-Габриел Галчев. Последният бе под наем от Левски, като договорът му изтече и ще се завърне на стадион "Георги Аспарухов".