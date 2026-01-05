Николай Къртев сменя двукратен олимпийски шампион във френски гранд

Българският волейболист Николай Къртев е новото попълнение на френския гранд Монпелие, научи Sportal.bg.

Високият 204 сантиметра Николай Къртев, който до преди няколко години играеше и за националния отбор на България, напусна гръцкия ПАОК (Солун), за който игра от началото на сезона, за да замени в Монпелие легендарния френски национал Никола Льо Гоф, който е двукратен олимпийски шампион с “петлите” от Токио 2020 и Париж 2024.

Силни Николай Къртев и Николай Колев, но ПАОК загуби финала за Купата на лигата в Гърция

Льо Гоф е получил контузия, и няма да може да играе за клуба до края на сезона.

Освен това от Монпелие освободиха и канадският централен блокировач Джордан Шницер, който също страда от контузия.

Очаква се 30-годишният Николай Къртев да играе в центъра с друг френски национал Кентен Жофроа.

Монпелие е втори във временното класиране във Франция с актив от 34 точки (14 победи, 2 загуби). В събота (10 януари) Монпелие гостува на лидера Тур от 21:00 часа.

Очаква се Николай Къртев да дебютира за Монпелие точно в този мач.

“Нещата станаха много бързо. На практика на 31 декември се договорихме с Монпелие. От два дни съм във Франция. Днес ще премина медицински прегледи и започвам подготовка с отбора. В сряда Монпелие има мач в Шампионската лига срещу Варшава, но не знам дали ще може да ме картотекират още за този двубой. Със сигурност срещу Тур ще бъда готов за игра”, заяви Николай Къртев специално пред Sportal.bg.

Николай Къртев има опит в шампионата на Франция , след като през сезон 2022 - 2023 игра за Тулуза.

Очаква се Монпелие да обяви официално привличането на Николай Къртев днес или най-късно утре.