Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Къртев сменя двукратен олимпийски шампион във френски гранд

Николай Къртев сменя двукратен олимпийски шампион във френски гранд

  • 5 яну 2026 | 14:20
  • 1731
  • 1
Николай Къртев сменя двукратен олимпийски шампион във френски гранд

Българският волейболист Николай Къртев е новото попълнение на френския гранд Монпелие, научи Sportal.bg.

Високият 204 сантиметра Николай Къртев, който до преди няколко години играеше и за националния отбор на България, напусна гръцкия ПАОК (Солун), за който игра от началото на сезона, за да замени в Монпелие легендарния френски национал Никола Льо Гоф, който е двукратен олимпийски шампион с “петлите” от Токио 2020 и Париж 2024.

Силни Николай Къртев и Николай Колев, но ПАОК загуби финала за Купата на лигата в Гърция
Силни Николай Къртев и Николай Колев, но ПАОК загуби финала за Купата на лигата в Гърция

Льо Гоф е получил контузия, и няма да може да играе за клуба до края на сезона.

Освен това от Монпелие освободиха и канадският централен блокировач Джордан Шницер, който също страда от контузия.

Очаква се 30-годишният Николай Къртев да играе в центъра с друг френски национал Кентен Жофроа.

Монпелие е втори във временното класиране във Франция с актив от 34 точки (14 победи, 2 загуби). В събота (10 януари) Монпелие гостува на лидера Тур от 21:00 часа.

Очаква се Николай Къртев да дебютира за Монпелие точно в този мач.

“Нещата станаха много бързо. На практика на 31 декември се договорихме с Монпелие. От два дни съм във Франция. Днес ще премина медицински прегледи и започвам подготовка с отбора. В сряда Монпелие има мач в Шампионската лига срещу Варшава, но не знам дали ще може да ме картотекират още за този двубой. Със сигурност срещу Тур ще бъда готов за игра”, заяви Николай Къртев специално пред Sportal.bg.

Николай Къртев има опит в шампионата на Франция , след като през сезон 2022 - 2023 игра за Тулуза.

Очаква се Монпелие да обяви официално привличането на Николай Къртев днес или най-късно утре.

Следвай ни:

Още от Волейбол

2 дни до мача Нефтохимик - Макаби от Чалъндж къп

2 дни до мача Нефтохимик - Макаби от Чалъндж къп

  • 5 яну 2026 | 13:48
  • 502
  • 0
Локомотив Авиа: Време е за шоу, време е за реванш!

Локомотив Авиа: Време е за шоу, време е за реванш!

  • 5 яну 2026 | 13:37
  • 545
  • 0
Билетите за двубоя на Марица (Пловдив) срещу Льовалоа в Шампионската лига са в продажба

Билетите за двубоя на Марица (Пловдив) срещу Льовалоа в Шампионската лига са в продажба

  • 5 яну 2026 | 12:54
  • 349
  • 0
Блестящ Денис Карягин заби 32 точки, Руси Желев добави 12, а Мачерата записа победа №6

Блестящ Денис Карягин заби 32 точки, Руси Желев добави 12, а Мачерата записа победа №6

  • 5 яну 2026 | 11:38
  • 2034
  • 0
Виктор Костадинов: Имаме нужните качества да стигнем до финала

Виктор Костадинов: Имаме нужните качества да стигнем до финала

  • 5 яну 2026 | 11:29
  • 717
  • 0
Иван Генков: Чака ни тежко гостуване, отборът с по-голям опит ще надделее

Иван Генков: Чака ни тежко гостуване, отборът с по-голям опит ще надделее

  • 5 яну 2026 | 10:45
  • 589
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 2988
  • 2
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 29144
  • 41
Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 22522
  • 15
Локо (Сф) стартира зимна подготовка, първото нещо, което направи, е да отдаде почит на Димитър Пенев

Локо (Сф) стартира зимна подготовка, първото нещо, което направи, е да отдаде почит на Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 15:07
  • 2167
  • 0
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 28237
  • 38
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 15035
  • 10