Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Монпелие представи Николай Къртев

Монпелие представи Николай Къртев

  • 5 яну 2026 | 17:59
  • 308
  • 0
Монпелие представи Николай Къртев

Българският централен блокиравач Николай Къртев премина във френския Монпелие. Тимът в момента е на второ място в класирането на френската Мармара СпайкЛийг, като има 12 победи и 2 загуби от 14 мача и изостава само на точка зад шампиона и лидер Тур и има 3 пункта преднина пред Туркоан на Венислав Антов.

До момента Къртев играеше в гръцкия ПАОК Солун, но той има вече опит във Франция, като през сезон 2022-23 защитава цветовете на Тулуза.

Николай Къртев сменя двукратен олимпийски шампион във френски гранд
Николай Къртев сменя двукратен олимпийски шампион във френски гранд

30-годишният играч е бил волейболист на Нефтохимик, Хебър и Монтана в България, като е ставал шампион на страната, както е вдигал титлата и в Лви Прага в Чехия. Той е бил състезател и на турския Аркас Спор от Измир.

В тима на Монпелие игра наскоро българският диагонал Димитър Димитров, който остави отлични впечатления.

Следвай ни:

Още от Волейбол

2 дни до мача Нефтохимик - Макаби от Чалъндж къп

2 дни до мача Нефтохимик - Макаби от Чалъндж къп

  • 5 яну 2026 | 13:48
  • 818
  • 1
Локомотив Авиа: Време е за шоу, време е за реванш!

Локомотив Авиа: Време е за шоу, време е за реванш!

  • 5 яну 2026 | 13:37
  • 978
  • 0
Билетите за двубоя на Марица (Пловдив) срещу Льовалоа в Шампионската лига са в продажба

Билетите за двубоя на Марица (Пловдив) срещу Льовалоа в Шампионската лига са в продажба

  • 5 яну 2026 | 12:54
  • 497
  • 0
Блестящ Денис Карягин заби 32 точки, Руси Желев добави 12, а Мачерата записа победа №6

Блестящ Денис Карягин заби 32 точки, Руси Желев добави 12, а Мачерата записа победа №6

  • 5 яну 2026 | 11:38
  • 3301
  • 0
Виктор Костадинов: Имаме нужните качества да стигнем до финала

Виктор Костадинов: Имаме нужните качества да стигнем до финала

  • 5 яну 2026 | 11:29
  • 885
  • 0
Иван Генков: Чака ни тежко гостуване, отборът с по-голям опит ще надделее

Иван Генков: Чака ни тежко гостуване, отборът с по-голям опит ще надделее

  • 5 яну 2026 | 10:45
  • 690
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

  • 5 яну 2026 | 16:12
  • 21557
  • 10
Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 24338
  • 31
Страхотна новина за Ботев! ФИФА вдигна всички санкции

Страхотна новина за Ботев! ФИФА вдигна всички санкции

  • 5 яну 2026 | 16:53
  • 2902
  • 0
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 37257
  • 54
Очаквайте на живо: Голямо дерби в Самоков

Очаквайте на живо: Голямо дерби в Самоков

  • 5 яну 2026 | 18:15
  • 2623
  • 0
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 39725
  • 55