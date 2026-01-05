Монпелие представи Николай Къртев

Българският централен блокиравач Николай Къртев премина във френския Монпелие. Тимът в момента е на второ място в класирането на френската Мармара СпайкЛийг, като има 12 победи и 2 загуби от 14 мача и изостава само на точка зад шампиона и лидер Тур и има 3 пункта преднина пред Туркоан на Венислав Антов.

До момента Къртев играеше в гръцкия ПАОК Солун, но той има вече опит във Франция, като през сезон 2022-23 защитава цветовете на Тулуза.

30-годишният играч е бил волейболист на Нефтохимик, Хебър и Монтана в България, като е ставал шампион на страната, както е вдигал титлата и в Лви Прага в Чехия. Той е бил състезател и на турския Аркас Спор от Измир.

В тима на Монпелие игра наскоро българският диагонал Димитър Димитров, който остави отлични впечатления.