  Волейбол
  2. Волейбол
  Локомотив Авиа: Време е за шоу, време е за реванш!

Локомотив Авиа: Време е за шоу, време е за реванш!

  • 5 яну 2026 | 13:37
  • 205
  • 0

Волейболен клуб Локомотив Авиа (Пловдив) отправи призив за подкрепа към своите привърженици. Той е свързан с предстоящия реванш в турнира за Купата на CEV срещу румънския Динамо (Букурещ).

Само преди дни към съперника на пловдивчани се присъедини и българския волейболист Бранимир Грозданов.

Бранимир Грозданов вече е волейболист на шампиона на Румъния
Бранимир Грозданов вече е волейболист на шампиона на Румъния

На 6-ти януари българският волейболен вицешампион при мъжете приема румънския гранд Динамо в среща реванш от 1/16-финалите на надпреварата. Двубоят ще се играе от 18:00 часа в зала „Колодрума“ в Пловдив.

Локомотив Авиа дебютира в Европа със загуба в Букурещ
Локомотив Авиа дебютира в Европа със загуба в Букурещ

В първата среща между двата тима в Букурещ, съставът на Динамо победи Локомотив Авиа с 3:0. В реванша родните представители се нуждаят от победа с 3:0 или 3:1 гейма, за да докарат развоя до Златен гейм, който ще бъде на българска земя.

 

Цената на билетите:

За ученици и пенсионери – 9.78 лв. / 5 €

Редовен билет – 19.56 лв. / 10 €

“Сърцата - на игрището! Гласовете – на трибуните!

Време е за шоу. Време е за реванш.

На 6 януари от 18:00 ч. зала „Колодрума“ ще кипи от емоции. "Черно-бялата" лавина от Локомотив Авиа приема Динамо (Букурещ) в решителния реванш от Купата на CEV. След първия мач в Румъния знаем едно – за да продължим напред, ни трябва победа с 3:0 или 3:1 и шанс в „златния гейм“. Това не е просто мач. Това е момент, в който отбор и публика трябва да бъдат едно цяло. Всеки вик, всяка аплодисмент и всяка емоция имат значение. Независимо, че не сме свикнали в тази зала, нашите фенове ще бъдат допълнителния играч.

Елате да започнем годината с голям волейбол, с много страст и незабравими моменти.

Елате да превърнем „Колодрума“ в крепост и да си направим истинско волейболно шоу.

6 януари

18:00 ч.

зала „Колодрума“

Очакват ни битка, адреналин и положителни емоции. Очакваме ви!”, написаха от Локомотив Авиа.

