Локомотив Авиа дебютира в Европа със загуба в Букурещ

Вицешампионът на България Локомотив Авиа (Пловдив) дебютира със загуба в европейските клубни турнири.

Пловдивчани отстъпиха на румънския Динамо в Букурещ с 0:3 (21:25, 22:25, 16:25) в първата 1/16-финална среща в турнира за Купата на европейската конфедерация - CEV Cup.

Българските волейболисти играха напълно равностойно в първите 2 части, но в третата доминираха доминираха.

Тодор Вълчев и Кристиян Алексов реализираха по 10 точки за Локомотив.

Паул Мирча Пеца заби 18 точки за успеха на Динамо.

Бившият сръбски диагонал на родния Хебър (Пазарджик) Петър Премович записа 12 точки.

Бившият бразилски посрещач на Дея спорт Жонатас кардосо добави още 11 точки за тима от Букурещ.

Срещата-реванш ще се проведе на 6 януари в Пловдив. Тимът на Найден Найденов се нуждае от победа с 3:0 или 3:1 на свой терен, за да докара развоя до златен гейм. При друг резултат Локомотив Авиа ще отпадне от надпреварата.

ДИНАМО, БУКУРЕЩ (РУМЪНИЯ) - ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) 3:0 (25:21, 25:22, 25:16)

ДИНАМО: Ериг Бургграф 1, Петер Премович 12, Жонатас Кардосо 11, Паул Мирча Пеца 18, Роберт Калин 10, Флориан Разван Михалчея 5 - Сержиу Данчонеску-либеро (Габриел Николае Гойнея, Бегдан Андреей Друта)

Старши треньор: БОГДАН ТАНАСЕ

ЛОКОМОТИВ: Антон Станчев 2, Жулиен Георгиев 6, Тодор Вълчев 10, Кристиян Алексов 10, Кирил Колев 2, Ивайло Дамянов 6 - Мартин Иванов-либеро (Димитър Дулчев 3, Владимир Станков, Александър Николов 2, Трифон Лапков, Чавдар Съловски-либеро)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ.