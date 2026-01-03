Бранимир Грозданов вече е волейболист на шампиона на Румъния

Бившият национал Бранимир Грозданов продължава кариерата си в Румъния. 31-годишният посрещач се присъединява към шампиона на страната - Динамо (Букурещ). Новината съобщиха от клуба с публикация в социалните мрежи.

203-сантиметровият състезател бе част от състава на ЦСКА в първия полусезон в efbet Супер Волей.

През 2024/2025 Грозданов бе част от корейския Самсунг Блуфангс (Теджън), а впоследствие продължи в кувейтския Кадшия, с който завърши на второ място в турнира за Купата.

Преди това асът бе част от Нефтохимик 2010 (Бургас) и дубайския Банияс.

Зад гърба си има два сезона в Турция - с Девели Беледийе, Хекимоолу Глобал Кънект Травел БВИ (Бурса) и Солхан Спор.

198-сантиметровият посрещач е вицешампион с националния тим на България от първите Европейски игри в Баку през 2015 г.

Става шампион на ОАЕ с Ал Насър през 2021 г.

Играл е и в Катар, Италия, Белгия и Франция. Волейболистът е продукт на школата на ЦСКА.

Динамо (Букурещ) вече картотекира Бранимир Грозданов и той може да дебютира за клуба още във вторник, когато румънският тим гостува на вицешампиона ни Локомотив Авиа в Пловдив в среща реванш от 1/16-финалите на Купата на CEV.