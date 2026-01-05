Григор Димитров падна до 47-о място в света

Най-добрият български тенисист Григор Димитров падна на 47-ата позиция в световната ранглиста на АТР. 34-годишният Димитров, който ще започне сезона в Бризбън (Австралия) във вторник, е с актив от 1080 точки. В първия кръг на турнира хасковлията ще играе срещу Пабло Кареньо-Буста.

Втори от българите е Димитър Кузманов с 204 точки. Пловдивчанинът заема 262-ото място.

Начело в ранглистата остава испанецът Карлос Алкарас с 12050 точки. Втори с 11500 точки остава италианецът Яник Синер, докато на трето място с 5105 точки е германецът Александър Зверев.

Австралиецът Алекс де Минор се изкачи до шесто място в класацията на АТ< с 4080 точки, докато Тейлър Фриц (САЩ) падна до деветата позиция с 3840 точки.