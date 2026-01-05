Популярни
  Първият мач на Григор за сезон 2026 в удобен за гледане час

  • 5 яну 2026 | 08:38
Стана ясна програмата на турнира в Бризбън за 6 януари (вторник), когато най-добрият български тенисист Григор Димитров ще изиграе първия си мач за сезон 2026. Съперник на 34-годишния хасковлия в него ще бъде квалификантът Пабло Кареньо Буста, който си осигури място в основната схема след отказ на Артур Казо поради контузия в последния кръг на квалификациите. Двубоят ще бъде част от вечерната сесия на централния корт "Пат Рафтър Арена" и ще започне не преди 10:30 часа българско време.

До момента двамата са се срещали общо седем пъти, като Димитров има леко предимство с четири победи срещу три за Кареньо Буста. Последният им мач датира от Australian Open 2021, когато испанецът се отказа заради физически проблеми при резултат 6:0, 1:0 за българина.

Димитров е надделявал над Кареньо Буста и в останалите им срещи на твърда настилка – на Финалите на ATP през 2017 година с категоричното 6:1, 6:1, както и в Париж през 2015 година, когато спечели с 6:4, 6:1.

За Григор Димитров това ще бъде 10-о участие в основната схема в Бризбън. Българинът е двукратен шампион в турнира.

