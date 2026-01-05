Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Неочакваният герой на Реал Мадрид: Възползвам се максимално от всяка минута

Неочакваният герой на Реал Мадрид: Възползвам се максимално от всяка минута

  • 5 яну 2026 | 09:53
  • 401
  • 0

Нападателят на Реал Мадрид Гонсало Гарсия не скри задоволството си от великолепното представяне и хеттрика за победата с 5:1 срещу Бетис в мач от Ла Лига. 21-годишният играч, който е юноша на клуба, се възползва по най-добрия начин от предоставения шанс, след като започна в титулярния състав на мястото на контузената мегазвезда Килиан Мбапе.

Гарсия откри резултата с глава в 20-а минута, а в 50-а минута удвои резултата с майсторско изпълнение, при което спря топката на гърди и от въздуха от границата на наказателно поле нанесе неспасяем удар. В 82-рата минута Гонсало Гарсия оформи своя хеттрик, след като сътвори нов шедьовър, този път мушна топката в мрежата с пета след подаване на Арда Гюлер.

„Изключително съм щастлив. Това е чудесен начин да започна годината. Три гола, които са специални, първият ми гол този сезон и първият ми хеттрик на „Бернабеу“, каза Гарсия пред репортери след мача, цитиран от БТА.

Мбапе в момента е най-добрият играч в света, той ни помага много с головете си. Съотборниците ми и треньорът ми гласуват цялото си доверие. Просто излизам и давам най-доброто от себе си. Знаем колко взискателен е Реал Мадрид, тук са най-добрите играчи в света. Мисля за себе си, работя усилено всеки ден и се възползвам максимално от всяка минута, която треньорът ми дава", каза още Гарсия.

Алонсо: Това беше мечтан мач за Гонсало, големи поздравления от мен
Алонсо: Това беше мечтан мач за Гонсало, големи поздравления от мен
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Челси се насочва към защитник на Борусия (Дортмунд)

Челси се насочва към защитник на Борусия (Дортмунд)

  • 5 яну 2026 | 07:34
  • 1402
  • 0
Предложили Осимен на Байерн

Предложили Осимен на Байерн

  • 5 яну 2026 | 06:31
  • 2180
  • 0
Лацио ще направи опит да отмъкне Распадори под носа на Рома

Лацио ще направи опит да отмъкне Распадори под носа на Рома

  • 5 яну 2026 | 06:08
  • 1697
  • 0
Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

  • 5 яну 2026 | 05:44
  • 11143
  • 2
Жозе Моуриньо протяга ръце към нападател на Наполи

Жозе Моуриньо протяга ръце към нападател на Наполи

  • 5 яну 2026 | 05:27
  • 2419
  • 0
Луис Диас записа песен

Луис Диас записа песен

  • 5 яну 2026 | 05:00
  • 1946
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 09:36
  • 10378
  • 14
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 3538
  • 2
Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

  • 5 яну 2026 | 05:44
  • 11143
  • 2
Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

  • 4 яну 2026 | 23:49
  • 16964
  • 35
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 33715
  • 140
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 41145
  • 56