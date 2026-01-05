Неочакваният герой на Реал Мадрид: Възползвам се максимално от всяка минута

Нападателят на Реал Мадрид Гонсало Гарсия не скри задоволството си от великолепното представяне и хеттрика за победата с 5:1 срещу Бетис в мач от Ла Лига. 21-годишният играч, който е юноша на клуба, се възползва по най-добрия начин от предоставения шанс, след като започна в титулярния състав на мястото на контузената мегазвезда Килиан Мбапе.

Гарсия откри резултата с глава в 20-а минута, а в 50-а минута удвои резултата с майсторско изпълнение, при което спря топката на гърди и от въздуха от границата на наказателно поле нанесе неспасяем удар. В 82-рата минута Гонсало Гарсия оформи своя хеттрик, след като сътвори нов шедьовър, този път мушна топката в мрежата с пета след подаване на Арда Гюлер.

„Изключително съм щастлив. Това е чудесен начин да започна годината. Три гола, които са специални, първият ми гол този сезон и първият ми хеттрик на „Бернабеу“, каза Гарсия пред репортери след мача, цитиран от БТА.

„Мбапе в момента е най-добрият играч в света, той ни помага много с головете си. Съотборниците ми и треньорът ми гласуват цялото си доверие. Просто излизам и давам най-доброто от себе си. Знаем колко взискателен е Реал Мадрид, тук са най-добрите играчи в света. Мисля за себе си, работя усилено всеки ден и се възползвам максимално от всяка минута, която треньорът ми дава", каза още Гарсия.

Алонсо: Това беше мечтан мач за Гонсало, големи поздравления от мен