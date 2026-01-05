В 16:00 часа е сборът на Нефтохимик (програмата за контролите)

Днес в 16:00 часа, Нефтохимик (Бургас) започва подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. 22-ма футболисти ще изведе треньорът Димчо Ненов за първо занимание. Целият процес ще протича на местната база. В хода му ще се играят и приятелски срещи.

Програмата за контролите:

17 януари: ФК Ямбол (Ямбол) - Нефтохимик (Бургас)

24 януари: Нефтохимик (Бургас) - Созопол

28 януари: Берое (Стара Загора) - Нефтохимик (Бургас)

31 януари: Загорец (Нова Загора) - Нефтохимик (Бургас)

4 февруари: Нефтохимик (Бургас) - Черно море II (Варна)

7 февруари: Несебър - Нефтохимик (Бургас)