Димчо Ненов: Положителен полусезон за Нефтохимик

Новакът Нефтохимик (Бургас) е една от приятните изненади на есенния полусезон в Югоизточната Трета лига. През лятото, отбора влезе в аматьорския елит. Поведе го като старши треньор Тодор Киселичков, а после го наследи друг човек от щаба – Димчо Ненов, който го изведе до петото място в класирането. Ненов направи равносметката пред Sportal.bg.

„Настоящият отбор тръгна от най-ниското ниво и извървя пътя до Трета лига. В състава са предимно млади футболисти, а през лятото бяха привлечени няколко по-опитни. Определям дебюта ни на това ниво като позитивен, положителен полусезон. Стартирахме трудно. Очаквахме го. След това тръгнахме нагоре. Сега е важно да запазим отбора и да продължим да работим сериозно. Доброто представяне не може да ни накара да намалим темпото. Има доста неща да изчистваме и подобряваме. Момчетата да трупат опит. И да продължим да надграждаме“.