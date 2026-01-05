Коларов говори вместо Киву след победата над Болоня: Начело на класирането сме, но има още много работа

Кристиан Киву, треньорът на Интер, не се появи на пресконференцията след убедителната победа на „нерадзурите“ срещу Болоня с 3:1 в 18-ия кръг на Серия "А". Отсъствието на румънския наставник беше изненадващо, но обяснението дойде веднага от клуба. Причината е медицинска: Киву е имал проблеми с гласа, след мач, в който е бил изключително активен край тъчлинията. На негово място, за изявленията се появи помощник-треньорът Александър Коларов.

На пресконференцията Александър Коларов даде подробности за игровия план и стила на румънския наставник:

„Мистър (Киву) осъзна, че в мача в Рияд създадохме много положения, но реализирахме малко през второто полувреме. Той искаше нещата да са различни тази вечер и отборът игра добре още от първата минута.“

Коларов говори и за философията на Киву:

„Не искахме да правим революция, а само да добавим няколко елемента. Интер беше близо до титлата миналата година. Работихме много на човешко ниво и отборът напредва. Ние сме начело на класирането, но има още много работа. Киву изглежда спокоен, но изобщо не е така. Той крещи повече от Индзаги“, заяви Коларов.

Определен за играч на мача, Лаутаро Мартинес подчерта важността на пресата и бързата реакция след загуба на топката:

„Подготвихме игрови план, който проработи отлично. Натискахме веднага след като губехме топката и изнасяхме играта напред. Така се появиха положенията. Трите точки са много важни за нас.“

Снимки: Gettyimages