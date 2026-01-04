Торино с гръмка победа над Верона

Отборът на Торино записа убедителен успех с 3:0 при гостуването си на Верона от 18-ия кръг на Серия "А". Така “биковете” продължиха позитивната си тенденция срещу този съперник, като в последните си 13 мача с “мастифите” имат шест победи и седем равенства.

Днес торинци взеха ранен аванс в 10-ата минута, когато Джовани Симеоне се възползва от грешка на Антоан Бернеде, за да излезе сам срещу вратаря и да прати топката покрай него с удар по земя за 1:0. Гостите продължиха да доминират до почивката, но не успяха да увеличат аванса си. През второто време “джалоблу” заиграха много по-смело, но това не даде желания резултат. Напротив, “граната” стигнаха до два късни гола. В 87-ата минута Чезаре Казадей получи топката от Алиеу Нжие и веднага я прати в мрежата с удара си от границата на наказателното поле. В добавеното време на срещата шведът също успя да се разпише, след като беше изведен от Ардиан Исмайли и с мощен изстрел оформи крайното 3:0 в полза на своя тим.

The three points go the way of the Granata 🐂#VeronaTorino pic.twitter.com/DtdKqxfugA — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 4, 2026

Така Торино събра 23 точки и се изкачи до 11-ата позиция на класирането, а Верона е на дъното със своите 12 пункта.

