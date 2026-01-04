Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Торино
  3. Торино с гръмка победа над Верона

Торино с гръмка победа над Верона

  • 4 яну 2026 | 21:21
  • 379
  • 0

Отборът на Торино записа убедителен успех с 3:0 при гостуването си на Верона от 18-ия кръг на Серия "А". Така “биковете” продължиха позитивната си тенденция срещу този съперник, като в последните си 13 мача с “мастифите” имат шест победи и седем равенства.

Днес торинци взеха ранен аванс в 10-ата минута, когато Джовани Симеоне се възползва от грешка на Антоан Бернеде, за да излезе сам срещу вратаря и да прати топката покрай него с удар по земя за 1:0. Гостите продължиха да доминират до почивката, но не успяха да увеличат аванса си. През второто време “джалоблу” заиграха много по-смело, но това не даде желания резултат. Напротив, “граната” стигнаха до два късни гола. В 87-ата минута Чезаре Казадей получи топката от Алиеу Нжие и веднага я прати в мрежата с удара си от границата на наказателното поле. В добавеното време на срещата шведът също успя да се разпише, след като беше изведен от Ардиан Исмайли и с мощен изстрел оформи крайното 3:0 в полза на своя тим.

Така Торино събра 23 точки и се изкачи до 11-ата позиция на класирането, а Верона е на дъното със своите 12 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бруно Гимараеш поведе Нюкасъл към победа срещу Кристъл Палас

Бруно Гимараеш поведе Нюкасъл към победа срещу Кристъл Палас

  • 4 яну 2026 | 19:48
  • 1543
  • 0
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 14897
  • 124
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 27621
  • 47
Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

  • 4 яну 2026 | 19:10
  • 23343
  • 298
Брентфорд срази като гост Евертън след нов рецитал на Игор Тиаго

Брентфорд срази като гост Евертън след нов рецитал на Игор Тиаго

  • 4 яну 2026 | 19:05
  • 10944
  • 2
Гол в края доближи Фиорентина до спасителния бряг

Гол в края доближи Фиорентина до спасителния бряг

  • 4 яну 2026 | 19:02
  • 1781
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Интер 0:0 Болона, първи жълт картон в мача

Интер 0:0 Болона, първи жълт картон в мача

  • 4 яну 2026 | 21:05
  • 1939
  • 2
ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

  • 4 яну 2026 | 17:03
  • 27553
  • 45
Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

  • 4 яну 2026 | 19:08
  • 12940
  • 33
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 14897
  • 124
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 27621
  • 47
Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

  • 4 яну 2026 | 19:10
  • 23343
  • 298